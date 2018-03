Barcelona dejó fuera al campeón de Inglaterra, Chelsea tras golearlo en el Camp Nou. Bayern Munich selló su pase ganando al Besiktas en Estambul.

El Barcelona vs Chelsea estaba pronosticado como uno de los partidos más parejos de la ronda de octavos. En Londres se cumplió la predicción, pero en el Camp Nou los ingleses no tuvieron la contundencia ni claridad para detener a Messi y compañía, quienes sin mucho susto salieron airosos.

Messi impuso la tendencia del juego desde el minuto 3, cuando Luis Suárez recuperó un rebote desafortunado de Marcos Alonso y entregó a Messi para que venciera a Courtois. Chelsea no esperó y presionó a los culés, pero en un contragolpe Dembélé marcó el 2-0 que complicaba aún más la situación para los londinenses.

El inicio del segundo tiempo no cambió las acciones del encuentro. Chelsea seguía la presión pero sin mucha claridad, los malos centros y las imprecisiones estuvieron a la orden del día. No obstante, un penal claro sobre Marcos Alonso no fue marcado por el árbitro en el minuto 50’, lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

Barcelona se vio seguro atrás, sin contratiempos, dominando sin recurrir a esfuerzos excesivos. En el minuto 63, Messi determinó la eliminatoria. El argentino marcó el 3-0 que le significaría su gol 100 en la Liga de Campeones. Chelsea no se dio por vencido, sin embargo, la estrategia y el nivel actual del equipo no fue suficiente para vencer a una sólida escuadra catalana. Barcelona accedió a los cuartos de final con un marcador global de 4-1.

En el otro partido, el cual se jugó más temprano en territorio turco, Bayern Munich solo completó el trámite para oficializar su pase a cuartos.

En Alemania, el marcador global se había estancado en 5-0 a favor de los locales. En Turquía, si bien los dirigidos de Jupp Heynckes salieron más relajados, un gol en los primeros minutos de juego por parte de Thiago Alcántara les dio la tranquilidad para manejar las acciones a su antojo. Un autogol de Gönül al 46’ y el tanto de Wagner al 84’ cerraron la eliminatoria. Besiktas descontó al minuto 59 gracias a Da Souza, sin embargo no hizo mucha diferencia en el partido.

Barcelona y Bayern Munich son los últimos invitados a los cuartos de final. Los duelos entre los 8 mejores equipos de Europa se definirán en el sorteo que se llevará a cabo el próximo viernes 16 de marzo.