El boxeador mexicano tendrá una audiencia con el cuerpo deportivo en abril para aclarar los resultados de sus pruebas antidoping.

A menos de 50 días para su esperado segundo combate contra Gennady Golovkin, Saúl “Canelo” Álvarez ha sido temporalmente suspendido por la Comisión Atlética de Nevada luego de haber resultado positivo por clembuterol en un par de pruebas antidoping.

Canelo y su equipo legal deberán asistir a una audiencia el próximo 10 de abril para aclarar el motivo de los resultados de dichos análisis.

A principios de este mes se anunció que Álvarez no pasó un par de pruebas y dio positivo por la sustancia prohibida clembuterol. Él y su equipo se trasladaron de forma inmediata a los Estados Unidos para continuar en ese país su entrenamiento, y, al referirse a los resultados del análisis, su equipo dijo que “los valores (de clembuterol) están en los niveles de lo que se espera de la contaminación de carne’.

El pugilista mexicano declaró en ese momento: “Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había pasado. Me someteré a las pruebas que sean requeridas para aclarar esta vergonzosa situación y confío al final la verdad prevalecerá”.

Sin embargo, su rival en turno, el kazajo Gennady “GGG” Golovkin, no compartió esa opinión y esta semana acusó a Canelo de doparse para sacar ventaja en sus peleas.

“¿De nuevo con carne mexicana? Vamos. Se los dije, no es carne mexicana. Este es Canelo. Este es su equipo. Esta es su promoción. Canelo está haciendo trampa. Están usando estas drogas, y todo el mundo está tratando de fingir que no está sucediendo.

“Este tipo, él sabe. Este no es su primer día en el boxeo. Él prueba que obtiene beneficios de todos y que puede salirse con la suya. Revísenlo con un detector de mentiras y luego podremos descubrir todo”. GGG también aseguró que en su primer pelea, la cual se llevó a cabo el pasado mes de septiembre, pudo ver marcas de inyecciones en los brazos de Canelo.

Por el momento, Saúl Álvarez estará suspendido hasta que se realice su audiencia y se determine una decisión final. Su pelea del próximo 5 de mayo contra Gennady Golovkin en Las Vegas sigue por el momento en pie. Este seraá su enfrentamiento de desempate tras la controvertida decisión dividida que no encontró un ganador en su primer combate, a pesar de que varios expertos del deporte aseguran que Golovkin debió ser nombrado el ganador esa noche.

