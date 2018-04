Como parte de su pretemporada para el ciclo 2018-19, Manchester United estará visitando los Estados Unidos este verano. Uno de sus partidos amistosos será con el Club América de Miguel Herrera. El encuentro se disputará el jueves 19 de julio en el University of Phoenix Stadium de Arizona.

Cabe mencionar que el Mundial Rusia 2018 habrá terminado apenas tres días antes, por lo que la mayor parte de los seleccionados de ambos equipos podría aún estar de vacaciones cuando se realice este partido.

De igual manera, se podría aplazar el primer partido del América para el torneo Apertura 2018, ya que ese mismo fin de semana arranca la actividad en la Liga MX.

Después de enfrentar al equipo mexicano, Manchester United se medirá ante San José Earthquakes el 22 del mismo mes en Santa Clara, California.

👋 New surroundings for our first #MUTOUR game of 2018 against Club America…

📍 University of Phoenix Stadium, Arizona pic.twitter.com/up1VVuNyLb

