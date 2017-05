El ministro alemán de Asuntos Exteriores indicó que será por la tarde de este jueves cuando arribe a México tras su visita a los Estados Unidos.

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, viajó este martes a los Estados Unidos en espera de arribar a México, en una visita oficial que busca renovar el interés en la relación transatlántica, informaron medios locales.

De acuerdo con un reporte de Notimex, citado por el diario 20 minutos, el diplomático alemán informó que “viajó por segunda vez desde la toma de posesión del gobierno de Estados Unidos”, en lo que se espera sea un encuentro que profundice los lazos con dicho país, así como con México.

Te puede interesar: Emprendedores mexicanos desarrollan en Alemania proyectos de negocios

“Desde la toma de posesión del presidente (Doland) Trump, muchos miembros del nuevo gobierno estadunidense dejaron en claro –después de intensivas conversaciones con nosotros- que tienen un gran interés en una Europa unida y fuerte, y que se mantienen firmemente del lado de la alianza atlántica, la OTAN”, indicó el jefe de la diplomacia alemana.

“Eso es bueno y no es una condición dada. No obstante nos preocupa que Washington, en la reciente reunión de los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G-7), no manifestó su apego al libre comercio”, consideró Gabriel.

Sobre la visita a Estados Unidos, el funcionario alemán indicó que la economía de su país no debe ser vista únicamente como una competencia para el pueblo estadounidense. “A través de inversiones e innovaciones creamos en Estados Unidos miles de puestos de trabajo y oportunidades de capacitación”.

De igual forma, el ministro alemán de Asuntos Exteriores indicó que será por la tarde de este jueves cuando viaje a México, a quien calificó como “un importante socio del G-20 y de la OCDE, y uno de los principales polos de inversiones alemanas en el extranjero”.

“Aproximadamente dos mil empresas con participación alemana están establecidas en México. Me alegra que México sea el próximo año el primer país de Latinoamérica en ser el invitado especial de la Feria de Hannover, y podrá presentarse como un atractivo centro de producción”, señaló Gabriel.