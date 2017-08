El magnate acostumbrado a que todos se supediten a sus órdenes y que actualmente habita la Casa Blanca, podría estar subestimando el poder del régimen asiático y sus últimos mensajes contra Corea del Norte le generarían dolores de cabeza con fuertes consecuencias económicas para México.

En su ya acostumbrado canal de comunicación, Twitter, Donald Trump lanzó el miércoles nuevas amenazas en contra de Corea del Norte y como niño pequeño presumiendo sus juguetes, mostró su arsenal nuclear recién renovado y modernización.

“Mi primera orden como presidente fue renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Es ahora mucho más fuerte y poderoso que nunca antes”, dijo el mandatario republicano.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before….

“Ojalá nunca tengamos que usar este poder. ¡Pero jamás habrá un tiempo en que no seamos la nación más poderosa del mundo!”, añadió.

…Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de agosto de 2017