Dueños de departamentos colapsados o demolidos ¿se quedan sin nada?

Los dueños de departamentos colapsados o demolidos tendrán que enfrentar un largo camino para recuperarse de esta situación, ya que además de las pérdidas materiales y en el peor de los casos tengan que enfrentar muertes de seres queridos, ahora tienen que asumir la incertidumbre acerca de qué va a pasar con los derechos que adquirieron con esas propiedades que han desaparecido, principalmente tras el sismo del 19 de septiembre.

Ciudad de México.- Está es una de las grandes incógnitas que surgen con el paso de los días para las personas que resultaron damnificadas, ya que los dueños de departamentos colapsados o demolidos se enfrentan a la disyuntiva de reclamar sus propiedades, pero en realidad hay muy poca claridad al respecto.

Por un lado la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, señala que los condóminos serán dueños de sus departamentos, así como de espacios compartidos como patios, azoteas, etc., de manera proporcional.

La ley dice: “el derecho de copropiedad de cada condómino sobre las áreas y bienes de uso común será proporcional al indiviso de su unidad de propiedad privativa, fijada en la escritura constitutiva del condominio”.

¿Pero cómo aplica esto si el edifico se cayó? Según explica El Economista, “lo que debe ocurrir es que el terreno se tendrá que dividir entre el número de dueños propietarios que había en ese inmueble”.

Sin embargo, esto se podrá traducir en un problema mayor, ya que la extensión del terreno seguramente no alcanzará para cubrir la cantidad de metros que tenía cada departamento, lo que genera confusión y alarma.

Para Mario Fernández, abogado especializado en derecho constitucional, aseguró que “evidentemente, la propiedad de los dueños perderá valor de mercado, porque al final del día lo que ve en un inmueble de este tipo es la construcción de departamentos sobre el terreno”.

Los seguros, las constructoras y las condiciones

Por otra parte, a pesar de que las personas que adquirieron sus inmuebles con créditos hipotecarios y aún no habían terminado de pagarlo antes del derrumbe, cuentan con seguros que cubren las hipotecas, por lo que sus adeudos quedarán cubiertos y lo que reste del seguro, se les entrega a los dueños.

Y en el mejor de los casos, tal como lo señala el sitio Dinero en Imagen, si se reconstruya el inmueble con recursos del seguro, “por ley te corresponde uno, por supuesto, en todo momento, es necesaria la organización vecinal, para intentar llegar a un acuerdo legal con la constructora”.

Pero no en todos los casos funciona así, ya que cuando son edificios muy viejos, puede ser que las constructoras ya no existan y no tienen ningún tipo de seguro, por lo que se recomienda acudir con un asesor legal para que guie a las personas dada su situación particular y las opciones que tienen para recuperar su patrimonio.