La séptima ronda de negociaciones continúa y México sigue buscando acuerdos para el TLCAN que beneficien a la sociedad, esto con la finalidad de aumentar la competitividad y el desarrollo con inversiones y empleos, así lo señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Cuarto de Junto; además de que los negociadores aseguran que puede haber avances importantes en siete capítulos, lo que abre un mejor panorama para los próximos días.

Ciudad de México.- Todo se ha desarrollado en una tensa calma, en donde los discursos oficiales son de optimismo pero aún no hay nada concreto que se haya materializado en la conclusión de acuerdos en temas importantes, y aunque los negociadores oficiales del gobierno mexicano aseguran que han avanzado en ciertas áreas, los representantes empresariales dicen que no aceptarían una modernización que no beneficia al país.

“Queremos un tratado de libre comercio, pero no a cualquier costo y estamos para defender los intereses de los mexicanos en la inversión y los empleos”, aseguró Juan Pablo Castañón, en momentos en donde las negociaciones entran en una etapa crucial por lo estrecho de las agendas de trabajo.

Sin embargo, el también presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que prevalece buen ambiente de trabajo y el ánimo para sortear las dificultades, por lo que considera que “hay acercamientos que hacen que la negociación sea más cerrada en este momento y eso significa que hay oportunidad de lograr consensos”.

En ese sentido, señaló la importancia de estas negociaciones ya que “la región de Norteamérica tiene una amplia oportunidad de crecer por tres o cuatro veces durante los próximos 25 años. Esto lo podemos mantener y profundizar”, aseguró Castañón en declaraciones que retoma Notimex.

Delegación mexicana está optimista

Por su parte los representantes del gobierno mexicano que participan en estas mesas de negociaciones, también han expresado su optimismo y aseguran que en esta ronda se puede avanzar de manera significativa en algunas áreas e incluso, hay temas ya podrían estar en la fase final para su conclusión.

Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; señaló en su momento que “hay siete capítulos que yo calificaría con un avance superior a 95 por ciento, entre ellos facilitación de comercio, inversión y compras gubernamentales”.

En ese mismo tenor se ubicaron las declaraciones de Kenneth Smith, jefe negociador de México en el TLCAN, quien aseguró que están haciendo un balance de los avances y los resultados de esta ronda y esperan “un avance sustancial en las negociaciones”.

En ese sentido, el representante mexicano afirmó que “comenzamos a tener los informes internos, lo que hizo la delegación mexicana a lo largo de estos días y con base en esto revisar los avances trilaterales de cada mesa”, para llegar a conclusiones y marcar la ruta a seguir en los próximas días que restan a esta ronda de negociaciones que se celebra en la Ciudad de México.