El ha recuperado sólo el 2% de los más de 4 mil 600 millones de pesos que fueron desviados del presupuesto de 11 dependencias federales a través de una red de empresas fantasma

La Secretaría de Hacienda ha recuperado tan sólo 100 millones de pesos en el caso de desvíos de recursos públicos a través de empresas fantasma que se ha conocido como la Estafa Maestra.

José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer esta semana que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) “recuperó” esta cifra y estableció además créditos fiscales por 5,000 mdp como parte de las indagatorias.

Esto significa que la dependencia a cargo de Anaya ha recuperado sólo el 2% de los más de 4 mil 600 millones de pesos que se estima fueron desviados del presupuesto de 11 dependencias federales a través de una red de empresas fantasma que fue documentado por una investigación de Animal Político.

Esta información formó parte de la comparecencia en el Senado de la República de José Antonio González Anaya, como parte de la Glosa del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Aunque el secretario de Hacienda no reveló nombres, sí adelantó que se han realizado auditorías fiscales a 35 de las empresas que supuestamente participaron en el fraude millonario. No obstante, el funcionario no aportó más detalles sobre cómo y cuándo se produjeron estas operaciones.

El funcionario también precisó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya había incluido a 16 empresas en la lista negra de sociedades fantasma, antes de la publicación del reportaje La Estafa Maestra en septiembre del año pasado.

También adelantó que a la fecha ha boletinado a otras 62 compañías que ya se comprobó que simularon operaciones comerciales, toda vez que que no tienen infraestructura real, ni personal laborando, ni ofrecen productos ni servicio alguno.

“La Secretaría de Hacienda ha actuado en el ámbito de sus atribuciones proveyendo información y sancionando las omisiones fiscales alrededor de los fraudes que ha habido en lo que se llama la Estafa Maestra”, apuntó González Anaya.

La Estafa Maestra

De acuerdo con la investigación de Animal Político, 76 compañías se quedaron con 2 mil 518 millones de pesos del erario a través de La Estafa Maestra.

Estas empresas apunta el medio, no fueron las únicas que se beneficiaron de los desvíos. Otras 68 empresas que presentan irregularidades, como no contar con antecedentes registrales ante la Secretaría de Economía, o no haber sido localizadas en su dirección por la Auditoría Superior de la Federación, ganaron otros 2 mil 095 millones de pesos.

Se estima que hasta el momento, a la Estafa Maestra se han sumado 144 empresas que recibieron 4 mil 613 millones de pesos. Este fraude fue posible porque ocho universidades públicas funcionaron como puente en los desvíos del dinero público que salió de 11 dependencias del gobierno federal, quedándose además con mil millones de comisión solo por subcontratar a estas compañías irregulares.