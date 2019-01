Con la puesta en marcha del programa de la Zona Libre en la frontera norte, se busca romper con los estereotipos sociales y económicos que se han creado en esta región del país, por lo que esto es más es una cuestión de “humanismo”, dice AMLO.

Ciudad de México.- Al menos en las últimas décadas del Siglo XX y en lo que va de este, algunas regiones de la frontera norte de México se han identificado exclusivamente por la migración, la violencia y en algunos casos, por la llegada de manufactureras que le dieron cierto nivel desarrollo local.

Pero la inevitable cercanía con los Estados Unidos ha hecho que esta franja de tierra de más de 3 mil kilómetros de largo, sea como una especie de limbo en donde los migrantes se detienen solo mientras intentan cruzar hacia territorio estadounidense y los norteamericanos, algunas veces y cuando la violencia lo permite, vienen a México a gastar su dinero en excesos y diversión.

Ahora con la implementación del programa de la Zona Libre en la frontera norte, donde habrá beneficios fiscales a las empresas, salarios superiores al resto del país y la reducción del precio de la gasolina, el gobierno de AMLO busca crear un espacio de desarrollo que atienda todos los problemas sociales y económicos de esta vasta región.

Cambiar el modelo

De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, este programa tiene diversos objetivos que convergen en dos puntos trascendentales: crecimiento económico y desarrollo humano.

“Los beneficios de la reducción del IVA e incremento salarial no es un asunto material, sino que tiene que ver con la justicia y el humanismo”, dijo en un evento en Tijuana y afirmó que “se requiere del fortalecimiento de valores y de los empresarios e inversionistas con dimensión social y cívica”.

Generando las condiciones adecuadas, las personas tal vez sigan viendo hacia el norte como su destino, pero no para llegar a los Estados Unidos sino para quedarse en la franja fronteriza donde el salario será mayor y habrá en teoría más empleos e inversiones.

“Estamos buscando que haya crecimiento económico para que haya empleos, bienestar y en consecuencia paz y tranquilidad“, señaló López Obrador; además con esto, se frenará la migración que tiene su origen en la pobreza y la falta de oportunidades.

“Que el mexicano no se vea obligado a emigrar, que la migración sea optativa no forzosa, no obligatoria, que el mexicano pueda trabajar en la zona donde está su familia, es el sueño que queremos convertir en realidad”, dijo el mandatario.

Con un ambiente de inseguridad que se ha recrudecido en los últimos años, con los migrantes como carnada para cualquier negocio turbio y con una base económica que hasta antes de este programa no podía competir con la del otro lado del Río Bravo, la frontera norte poco a poco perdió impulso propio y dejó de ser un faro de desarrollo nacional.

Por lo que tal como lo señaló el presidente en declaraciones que retoma Notimex, “esto es parte de un plan nacional de desarrollo, no una acción aislada”, donde participan todos los sectores de la sociedad y principalmente, con el aval y apoyo de los empresarios e inversionistas.

Comerciantes están muy contentos

En ese sentido, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), aseguró que el gobierno federal ha creado el escenario adecuado para que este programa funcione y sobre todo, agradecen las atenciones recibidas por parte del equipo financiero de López Obrador.

De esta manera, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, aseguró que una de las medidas más importantes para las empresas es la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), algo que les preocupaba y no tenían claro sobre su aplicación.

Pero una vez que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, anunció los mecanismos a seguir, López Campos afirmó que esto “beneficiará a empresas participantes en los estímulos fiscales de la Zona Libre de la Frontera Norte, al evitarles mayores cargas administrativas y descapitalización de Pymes”.

Finalmente, el líder empresarial aseguró que con este programa “se apoya a las empresas existentes, lo cual permitirá una creciente generación de empleos y beneficios para la población de los 43 municipios contemplados en el decreto”.

Así, López Obrador cumple con una de sus promesas de campaña y comienza a aplicar sus planes de desarrollo en los extremos del país, con la puesta en marcha de la Zona Libre en el norte y el Tren Maya en el sur, con lo que apuesta a combatir los graves rezados sociales y la violencia, con un modelo de crecimiento integral en donde según lo ha manifestado, lo más importante es atender la cuestión humanitaria.

