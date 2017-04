Protección Civil indicó que el material radioactivo puede ser peligroso para la salud humana si se extrae de su contenedor.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob), emitió este lunes una alerta por el robo de una fuente radioactiva en Jalisco.

Protección Civil indicó que el material puede ser peligroso para la salud humana si se extrae de su contenedor, por lo que pidió a la población mantenerse alerta y no manejar de ninguna manera la fuente radioactiva antes de llamar a las autoridades en caso de localizarla.

Según rescata el diario Excélsior, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ) y el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) dieron a conocer que cuentan con una ambulancia especializada para transportar pacientes contaminados, única en su tipo en el país.

La dependencia también precisó que una camioneta fue robada en el municipio de Tlaquepaque y cuenta con un equipo industrial de rayos X que contiene material radioactivo (iridio-192), componente que si se retira de su contenedor y no es manejado de forma adecuada puede ocasionar daños a la salud.

Por tal motivo se ha emitido una alerta a los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas.

“La fuente puede ser peligrosa para las personas si no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege desde el punto de vista físico, podría causar lesiones permanentes a quien la manipule o esté en contacto con ella durante un tiempo breve (de minutos a horas), además de que si el material no se encuentra en su contenedor representa un riesgo importante para la salud; sin embargo, dicha fuente no es peligrosa si no se extrae de su blindaje”, advirtió la Coordinación, destaca el semanario Proceso.

Las autoridades han recomendado a la población que en caso de encontrar la fuente, no se debe manipular ni permanecer cerca de la misma, por el contrario, hay que establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 30 metros. Además, se debe notificar el hallazgo de inmediato a la autoridad federal o al servicio de emergencias 911.