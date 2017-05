El segundo debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México se realizó en el Instituto Electoral del Estado de México y tuvo una duración de 90 minutos.

El segundo debate de los candidatos a la gubernatura del Estado de México se llevó a cabo este martes, en un encuentro que estuvo plagado de las acusaciones de cada uno de los principales aspirantes en contra de sus compañeros.

Según rescata el portal Animal Político, en el segundo encuentro entre candidatos, la mayor parte de las acusaciones fueron en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fuerza política a la que se acusa de corrupción y de mantener a la entidad “de rodillas”.

Por su parte, el abanderado del PRI, Alfredo del Mazo, aseguró que de ganar el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), significaría la devaluación del peso y menos empleos en la región.

Josefina Vázquez Mota, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que es necesario sacar al PRI del poder en el Estado de México, entidad en la que esa facción ha gobernado durante casi ochenta año, además de señalar que es necesario acabar con “los Duarte, los Peña, los del Mazo”.

Del Mazo contra Morena

Durante una de sus intervenciones, el candidato del PRI atacó al partido Morena y se refirió a las presuntas denuncias de corrupción en contra de Delfina Gómez, candidata de Morena, a quien se señala por presuntos actos corruptos cuando ocupó la presidencia municipal de Texcoco, además de señalar que no cuenta con la experiencia para gobernar la entidad más poblada del país.

Si alguien le quitó dinero a los mexicanos fue @alfredodelmazo, que votó por el gasolinazo afectando a tú familia. 2º #DebateEdoMex pic.twitter.com/vSZbQKmqPT — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 10, 2017

“Lo que Morena hace es quitarles el dinero a las familias… Delfina le quitó el 10% de los trabajadores para dárselo a su grupo político, le quitó 36 millones de pesos al fondo de ahorro de los trabajadores para dárselo a Higinio Martínez, su jefe político”, señaló del Mazo, según rescata el portal de Noticieros Televisa.

“Las encuestas afortunadamente nos señalan que efectivamente vamos muy bien, vamos requeté bien, de esto podemos ver que los demás partidos han declinado…y esto de que se dice que no se tiene experiencia, yo digo, señor Del Mazo, ¿experiencia para qué, experiencia para robar, experiencia para traicionar, experiencia para mentir? No, gracias a Dios no la tengo, no tengo esa experiencia, yo tengo deseos de trabajar por la gente, yo les pido a los ciudadanos, a los mexiquenses que es nuestra oportunidad”.

El segundo debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México se realizó en el Instituto Electoral del Estado de México y tuvo una duración de 90 minutos. Fue conducido por Rina Mussali Galante, y al final del mismo, cada uno de los candidatos, por separado, se declaró ganador.