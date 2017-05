Huachicoleros hacen toma clandestina frente a kínder en Acatzingo

El 15 de mayo pasado una camioneta se incendió y provocó daños en la barda de la escuela preescolar, sin embargo, la toma no ha sido cancelada.

Habitantes del municipio de Acatzingo, en la localidad de Progreso de Juárez, en Puebla, denunciaron que a unos metros del kínder “Cristian Enrique Zeller”, un grupo de los llamados “huachicoleros” han realizado una toma ilegal para extraer combustible.

Dicho punto se conoce como “El Basurero” está ubicado en la calle 5 de Mayo, entre los terrenos de cultivos de hortalizas, un par de viviendas y la institución, que da clases a más de 100 pequeños de entre 3 y 5 años.

Según rescata el portal noticioso Sin Embargo, el 15 de mayo pasado una camioneta se incendió y provocó daños en la barda de la escuela por lo que tuvo que ser reparada rápidamente, sin embargo, la toma clandestina no ha sido reparada por las autoridades y sigue siendo operada por los ladrones de combustibles.

El mismo medio destaca que el Periódico Central realizó un recorrido por el lugar el pasado sábado alrededor de las 3 de la tarde, y de acuerdo con los reportes, una camioneta vigila constantemente la zona.

Cabe destacar que la escuela se encuentra ubicada a tres calles del zócalo de la comunidad, zona en la que se observan negocios de comida y diversos productos. A pesar del peligro que la toma representa, Protección Civil y Bomberos únicamente advirtieron a los pobladores que hay daños irreparables al tubo de gasolina y cualquier intervención podría ocasionar una tragedia.

Una explosión ocurrida la primera semana de marzo duró 3 días y obligó a más de 40 familias a desalojar sus viviendas. Tras esta explosión, los huachicoleros tomaron una nueva toma clandestina a unos metros del kínder, centro en la que una explosión derrumbo una barda 15 de mayo.

“Ya no podemos ir a la escuela tranquilas. Se forman todas las camionetas y pasan los autos cargados de gasolina. Hay miedo de que se caiga la gasolina, de una explosión. No se puede vivir, no se puede dormir aquí”, denunció uno de los vecinos.

Vecinos de la región han reportado que más de 500 camionetas extraen diariamente bidones de combustible, pero hasta el momento las autoridades no han impedido la operación de la toma.