México dejará renegociación del TLCAN si Trump inicia salida

El presidente Donald Trump aseguró esta semana que estaba pensando iniciar el proceso de salida del TLCAN, proceso que duraría seis meses.

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, adelantó que México dejará la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si el presidente de EU, Donald Trump, continúa con sus amenazas de dar por terminado el acuerdo antes de que concluyan las negociaciones.

Según rescata El Informador, el canciller mexicano confió en que las discusiones sobre el TLCAN concluyan de manera positiva, pero aseguró que el país no continuará con la actualización del tratado si el presidente Trump inicia unilateralmente la terminación del mismo.

Te puede interesar: México tiene un plan de acción para cualquier eventualidad sobre TLCAN

“Creemos que no sería una ruta correcta, una ruta viable, dar por terminado el tratado justo en un momento de renegociación”, expresó el canciller mexicano tras una reunión de trabajo en Washington con el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson.

“Si el resultado de las negociaciones no es benéfico para México, por supuesto que México no habrá de continuar, pero creemos que podemos tener una buena negociación para México y para las otras partes. No estamos ahí todavía”, precisó Videgaray, al ser cuestionado sobre el futuro del país en las mesas de negociación.

Cabe destacar que las declaraciones del canciller mexicano ocurren luego de que Donald Trump indicara esta semana que estaba pensando iniciar el proceso de salida del TLCAN, proceso que duraría seis meses, justo en medio de las actualizaciones del mismo.

Durante su visita a Washington, Videgaray precisó que cualquier resolución que tome el gobierno de Estados Unidos, entre ellas abandonar el proceso de renegociación del acuerdo, deberá tener una respuesta igualitaria por parte del gobierno mexicano.

El diario Excélsior destacó que El canciller y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, revisaron con sus contrapartes estadounidenses los avances de la primera ronda de la renegociación del TLCAN que se realizó entre el 16 y 20 de agosto, y acordaron seguir impulsando la modernización del acuerdo, cuya segunda ronda se realizará en la Ciudad de México del 1 al 5 de septiembre.

“Lo que acordamos es que vamos a seguir trabajando de una manera seria, en un proceso de negociación que está en marcha y, como lo dijimos el domingo pasado, el gobierno de México no va a litigar y no va a negociar ningún aspecto de la relación bilateral, incluyendo el TLC, a través de los medios de comunicación, o a través de las redes sociales”, puntualizó Videgaray.