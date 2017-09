El mensaje de Obama se sumó a los de otros mandatarios mexicanos que han utilizado sus cuentas oficiales para expresar su solidaridad con el pueblo mexicano

El expresidente de México, Barack Obama, envió este martes un mensaje de apoyo a México en el que expresó sus condolencias por las víctimas del sismo de 7.1 grados que sacudió el día de ayer el centro del país.

“Pensando esta noche en nuestros vecinos de México y en nuestros amigos estadounidenses de origen mexicano”, escribió en el expresidente en su cuenta de Twitter en un mensaje en el que señaló en español:

“Cuídense mucho y un fuerte abrazo para todos”.

Te puede interesar: Sismo en México: Centros de acopio, albergues, teléfonos de emergencia y lista de personas rescatadas

Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos.

El mensaje de Obama se sumó a los de otros mandatarios mexicanos que han utilizado sus cuentas oficiales para expresar su solidaridad con el pueblo mexicano tras el fuerte sismo que sacudió fuertemente a Puebla, Morelos y la capital del país.

También el día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ofreció su ayuda al gobierno de México por el terremoto que hasta el momento ha dejado un saldo de 225 personas fallecidas.

“Dios bendiga al pueblo de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes”, escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017