La ONG HSI ha identificado al menos diez tradiciones en donde se ejerce violencia en contra de los animales, algunas de ellas, explican, son poco conocidas.

A simple vista parece un festejo típicamente mexicano: piñatas vistosas colgando por los aires, risas, algarabía por todas partes. Lo primero que salta a la vista, sin embargo, es que en su mayoría son adultos los que esperan, con palos, su turno para romper las piñatas.

Segundos más tarde el horror se revela, lo que hay adentro de las figuras no son dulces, son animales vivos, que son asesinados de manera salvaje en un ritual que se realizaba cada año en el poblado de Citilcum, comisaría de Izamal, en el estado de Yucatán.

La violencia de este ritual, el llamado Kots Kaal Pato, era espantosa: tras matar a palor a todo tipo de animales (iguanas, zarigüeyas, patos), los participantes colgaban varias aves por las patas para arrancarles la cabeza con las manos.

Esta fiesta, cuyo origen no es claro, terminó oficialmente en 2015, gracias a las denuncias y labores realizadas por la organización animal Humane Society International México (HSI México), grupo que ahora busca garantizar que esta y otras prácticas de maltrato animal no regresen a varias comunidades del país.

Fiestas religiosas: una fuente de maltrato animal

Daniel Antón Aguilar García, director ejecutivo de HSI México, dijo recientemente a Sin Embargo, que su trabajo, sin embargo, se ha visto obstaculizado porque la mayoría de las fiestas en las que se cometen abusos contra los animales son religiosas o patronales, en las que se celebra a santos católicos.

Pero este tipo de fiestas crueles, narra García, no sólo tienen origen en prácticas antiguas, tal fue el caso del Kots Kaal Pato, una festividad que tenía poco tiempo de haberse instaurado y cuyo origen no era claro.

“En la comunidad del municipio de Izamal, los adultos mayores nos decían que el Kots Kaal Pato antes no era así, que sí existía la tradición de sacrificar a un pato como forma ritual al entrar a la capilla, pero de allí a colgarlos, descabezarlos y rellenar las piñatas, hubo una perversión que ocurrió recientemente, en ese caso específico”, aseguró García.

Al final, tras un arduo trabajo que incluyó acercamientos con las figuras religiosas de la comunidad y visitas a las escuelas, se logró erradicar esta salvaje práctica que no representaba a todo el pueblo.

“Me sorprendió mucho que cuando íbamos a las escuelas a dar las pláticas, los jóvenes nos decían: ‘Qué bueno que ya se acabó, a mí nunca me gustó’. Pero no había una persona o un grupo de personas que levantara la voz y dijera: ‘Esto tiene que parar’. Las personas crecen y conviven con algo que no les gusta pero no se les ocurre que las cosas pueden ser de otra manera”, relató el director de HSI.

Todavía hay fiestas crueles en México

Lo logrado en Izamal, dice García, da esperanzas para que se logren erradicar otros festejos violentos que se llevan a cabo en el país.

Hasta el momento, el HSI ha identificado al menos diez tradiciones en donde se ejerce violencia en contra de los animales, algunas de ellas, explican, son poco conocidas y de práctica local, mientras que otras que se practican en toda la república.

Una de ellas se realiza cada dos de febrero en Tlacotalpan, Veracruz, durante la fiesta a la Virgen de la Candelaria, momento en que algunos pobladores obligan a toros cebúes a beber alcohol, los apuñalan y luego los arrojan al río Papaloapan, donde casi siempre se ahogan.

En caso de no ahogarse, los animales son soltados a las calles donde se les acosa y golpea.

Daniel Antón Aguilar explicó que se necesita del ejercicio conjunto entre las leyes estatales y federales para garantizar que en estos festejos no se violente la integridad de ningún animal.

