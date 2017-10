Realizan misa con música de Coldplay en Puebla

Una misa organizada en margen a los festejos de la campaña “Construyendo puentes en tiempos de muro” por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla contó con música de la banda británica.

A la misa asistieron cerca de cincuenta personas, entre alumnos, egresados y académicos de la institución. Fue “Fix You” , uno de los temas emblemáticos de Coldplay, el que dio inicio a esta ceremonia católica.

A través de publicaciones en la red social Twitter, se lanzó una invitación a participar en la “misa Coldplay” como parte del Día Comunidad Ibero. El servicio pudo ser visto mediante una transmisión en vivo realizada por distintos medios locales, situación que causó descontento entre algunos grupos conservadores de dicha religión.

El rector Fernando Fernández Font ofició en La Lonja Xavier Cacho, S. J. del plantel, la misa en la que se pudieron escuchar éxitos como “Every Teardrop is a Waterfall”, “Up and Up”, “Viva la Vida” y “A Head Full of Dreams”. Él dijo que la intención era acercar a la juventud a la iglesia, escuchar y reflexionar sobre la letra de la banda británica, los mensajes que expresan y cómo se identifican con el mensaje de la misa.

“Si no logramos atraer a los jóvenes los templos se quedarán vacíos”, señaló Fernández. Por su parte, la Arquidiócesis de Puebla negó haber participado en la organización de la misa y se deslinda de todo en relación a ella. Expresó molestia, al calificar el acto como pagano.

“La Arquidiócesis de Puebla no organiza, ni promueve el evento de la IBERO Puebla”, publicó en su cuenta de Twitter @Arqui_Puebla. El texto fue acompañado por un comunicado firmado por el PBRO. LIC. Jacinto Gerardo Cruz Rojas, Presidente de la Comisión Diocesana Para La Pastoral Litúrgica.

La Arquidiócesis de Puebla no organiza, ni promueve el evento de la IBERO Puebla. pic.twitter.com/awOwi6igjF — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) October 11, 2017