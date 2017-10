En el mundo de los negocios se crean vínculos que aunque parezcan a simple vista que no tienen ninguna conexión, pueden ser el detonante de situaciones complicadas que si bien no se originan directamente en la estructura de una organización, puede afectar a todos sus competidores de manera profunda, por eso ten cuidado porque un escándalo de tu competencia puede afectar directamente a tu empresa.

Ciudad de México.- Los consumidores se van creando prejuicios a partir de las cosas que suceden en el mercado, ya que si se suscita un escándalo con algún producto en particular, el primer efecto negativo es directo a la empresa dueña de esa marca, pero si el tema crece a dimensiones insospechadas, puede incluso dañar a todo la industria en cuestión.

Esto porque se da un factor que el sitio Puro Marketing denomina “el riesgo de contagioso” y sucede cuando precisamente un escándalo particular se extiende a todos el sector en cuestión, como por ejemplo el tema de la carne de hamburguesas que producía cáncer, lo que no solo se refería a una marca en particular, sino que los consumidores lo asumieron como algo generalizado precisamente de todo el sector restaurantero que vende esos productos.

“Las compañías tienen que estar por tanto preparadas para esta posibilidad y ser capaces no solo de reaccionar ante sus propias crisis sino también ante las crisis de la competencia que puede afectarlos a ellos también”, dice este portal.

Y aunque pareciera que solo aplica a las grandes empresas, en realidad es una situación que se pueden presentar en todos los niveles de manera descendente, ya que si bien los escándalos pueden comenzar con marcas muy mediáticas, esto se puede extender de manera peligrosa hacia la base de la pirámide comercial, llegando hasta los pequeños negocios que pueden ver reducidas sus ventas por estos escándalos que aparentemente no deberían afectarlos.

Por lo que para reducir los efectos negativos de estas situaciones, siempre es bueno tener un plan de acción que ofrezca a los consumidores opciones y alternativas para suplir los productos conflictivos, con otros que se alejen de ese entorno conflictivo y que de igual forma sean representativos de la marca, con lo que se manda el mensaje a los clientes de que siempre encontrarán opciones viables en tu catálogo de ventas.