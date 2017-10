“Todavía le debe mucho a la sociedad. No sabe argumentar qué haría en seguridad, qué haría en temas financieros, qué haría para generar trabajos”, advirtió el secretario de Gobernación.

El secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo este lunes que Andrés Manuel López Obrador debe preocuparse por sus problemas en lugar de, señaló, hacer pronósticos sobre las elecciones presidenciales de 2018.

Al ser cuestionado por periodistas sobre las declaraciones hechas recientemente por el político tabasqueño, en las que aseguró que lo “cepillaría” como en el béisbol, el funcionario federal pidió al líder de Morena ocuparse primer de explicar y dar argumentos sobre cómo llevará al éxito al país.

“Andrés Manuel que se preocupe de sus dichos y palabras que tiene que sustentar con argumentos que todavía le debe mucho a la sociedad al respecto. No sabe argumentar cómo podría llevar al éxito a este país”, advirtió Osorio Chong en el marco del foro Impulsando a México.

“No sabe argumentar qué haría en seguridad, qué haría en temas financieros, qué haría para generar trabajos e inversiones. Cuando argumente eso, entonces que empiece a opinar de los partidos políticos”, señaló Chong.

“No estoy obsesionado con la presidencia”

En cuanto a sus aspiraciones a convertirse en candidato presidencial para contender en el proceso electoral del próximo año, Osorio Chong, aseguró que todavía hay un largo camino que deberá recorrer con el PRI y se dijo a favor de no acelerar tiempos.

“De verdad creo que no hay que acelerar los tiempos, otros están muy acelerados, otros están con obsesiones, y yo quiero decirles que de mi parte no hay obsesión, más que lo único que tengo en la cabeza es la responsabilidad que todos los días me exige mucho”, precisó el funcionario.

“Yo soy un hombre de partido de toda la vida, nadie creo que pueda tener un tema de objeción al respecto, y ese manejo siempre me ha servido para respetar a mi instituto político”, aseguró el titular de Gobernación.

Con información de El Universal.