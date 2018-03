A pocos días de la fecha límite, Margarita Zavala alcanza meta de firmas

Los apoyos recabados por Margarita Zavala superan el umbral de las 866 mil 593 requeridas, destacó ayer el Instituto Nacional Electoral (INE).

A una semana de que concluya el plazo de obtención de firmas para poder participar en las elecciones del 1 de julio, Margarita Zavala logró acumular un millón 459 mil apoyos registrados en 17 entidades del país.

De esta forma, la exprimera dama logró la dispersión de apoyos que le permitirá obtener el registro oficial de su candidatura independiente a la Presidencia.

Del total de las firmas presentadas por la exprimera dama, 959 mil 697 han sido identificadas en la lista nominal en la revisión preliminar, con lo que supera el umbral de las 866 mil 593 requeridas, destacó ayer el Instituto Nacional Electoral (INE).

Según consta en el último informe sobre la dispersión de las firmas de los aspirantes independientes, Zavala alcanzó el criterio de dispersión en 17 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

A pesar de haber logrado el objetivo, la expanista compartió un video compartido en sus redes sociales, la aspirante presidencial pidió seguir recabando firmas hasta el 19 de febrero, para tener un margen y garantizar que aparezca su nombre en la boleta, toda vez que el INE validará todas las firmas reunidas.

“¡Gracias a los ciudadanos que me han acompañado en el Firmatón! Me puse en manos de los ciudadanos y en mejores manos no he podido estar. ¡Estaré en la boleta y ganaré la Presidencia con la esperanza de millones de ciudadanos libres!”, expresó la ahora candidata independiente en Twitter.

Cabe destacar, sin embargo, que por el momento de entre los independientes Jaime Rodríguez Calderón lidera los registros de los apoyos, con un millón 931 mil 595 registrados, de los cuales, la revisión preliminar identificó que un millón 129 mil 875 pertenecen a ciudadanos registrados en la lista nominal.

Con información de El Financiero