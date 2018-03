“El INE no es responsable de la seguridad, no podemos asumirlo, nosotros no tenemos ni las herramientas ni los mecanismos”, advirtió el consejero presidente del organismo electoral.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró este miércoles que el organismo que preside no cuenta con las facultades ni recursos para ofrecer seguridad a los aspirantes a un puesto de elección popular.

Las declaraciones de Córdova surgen a raíz de las denuncias de Ricardo Anaya sobre un supuesto espionaje del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de que María de Jesús Patricio, “Marichuy”, y su equipo de campaña sufrieran un accidente en Baja California Sur.

“El INE no es responsable de la seguridad, no podemos asumirlo, nosotros no tenemos ni las herramientas ni los mecanismos, ni siquiera las facultades constitucionales para tal efecto”, precisó el funcionario.

Córdova indicó que lo que sí existe es una colaboración cercana y estrecha con otras dependencias, cada una, dijo, en el ámbito de sus responsabilidades.

“Cuando el INE, y eso es lo que establece la ley, recibe el requerimiento de algún partido o algún candidato en materia de seguridad, lo que la ley establece es que lo hace del conocimiento, es decir, funge como intermediario con las instancias respectivas”, explicó.

Acuerdo entre el INE y Facebook

Al ser cuestionado sobre el supuesto acuerdo secreto que el INE pactó con la red social Facebook, el consejero presidente insistió en que dicho acuerdo es público y su único propósito “combatir la desinformación generando información”.

“En el INE no vamos a establecer mecanismos de censura, no está en la vocación del instituto, no es la intención”, señaló Córdova, según rescata Excélsior.

En ese sentido, el funcionario precisó que el objetivo de cualquier convenio del INE con medios de comunicación es proveer de información oportuna, puntual y verificada para aportar elementos que puedan derivas en lo que llamó “la elección más libre de la historia”.