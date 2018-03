No hay focos rojos en CDMX de cara a las elecciones: IECM

El presidente del IECM señaló que la ciudadanía ha dado un ejemplo de civilidad en su actuación y ahora corresponde a las fuerzas políticas de esta ciudad actuar en concordancia.

El presidente consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez Miranda, aseguró este fin de semana que por el momento se han descartado cualquier tipo de focos rojos en la capital del país a pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones en el país.

Miranda precisó que, no obstante, para la jornada electoral del primero de julio estarán a disposición del Instituto las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, del sistema C5, puntos en los que se instalarán oficiales electorales para brindar atención inmediata ante cualquier denuncia de irregularidad.

“No hay focos rojos en la Ciudad (de México), me parece que en la ciudad hemos tenido, no solamente ahora sino históricamente, elecciones competidas, donde sin duda se desbordan las pasiones, pero no hay focos rojos como tal en nuestra entidad”, señaló el presidente consejero del IECM.

Entrevistado por Notimex, el funcionario aceptó que en la capital del país se han registrado circunstancias que llevaron a la violencia, pero precisó que ya se han tomado una serie de acciones para prevenir y frenar este tipo de actos.

Al respecto citó los compromisos que fueron firmados que fueron firmados entre los diferentes actores políticos, además de que, dijo, las autoridades ya tomaron acciones específicas para evitar que se repitan hechos de violencia y en caso de que estos surjan, puedan tener elementos para desarticularla.

“Hoy día después de los lamentables hechos ocurridos en Coyoacán, no hemos tenido ninguna otra situación de esta naturaleza, estamos atentos a ello; esto no significa que estaríamos exentos a una confrontación, pero sí tenemos todas las acciones previstas para inhibirlas o en su caso atender con inmediatez los resultados de las mismas”, aseguró Miranda.

Finalmente, señaló que la ciudadanía ha dado un ejemplo de civilidad en su actuación y ahora corresponde a las fuerzas políticas de esta ciudad actuar en concordancia. También se dijo confiado en que la ciudadanía y los actores políticos van a mostrarse a la altura durante las elecciones del próximo 1 de julio.

