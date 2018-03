De 2015 a la fecha, aumentaron 170% los trasplantes renales y en 300% la donación de órganos, pero aún no es suficiente para atender a todos los pacientes con insuficiencia renal del país.

Aunque la cultura de la donación de órganos gana terreno cada vez más en todo el mundo, en México, el 60% de los familiares a quienes se solicitó autorización para donar órganos de su ser querido fallecido no aceptaron donar.

El doctor especialista, Aczel Cedillo Sánchez, Coordinador Nacional de Trasplantes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a conocer este jueves que la mayoría de las personas que han sido consultadas ha expresado su deseo de donar al fallecer, sin embargo, una de las principales causas para que esto no ocurra es que en vida nunca comunicaron su deseo a sus familiares.

Se trata de un problema generalizado en el país, ya que, de acuerdo con in informe dado a conocer por el ISSSTE, hasta el momento, el único tratamiento curativo de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), “pues las tecnologías de terapias sustitutas como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis aún no son capaces de realizar muchas funciones complejas del riñón”, sin embargo, los pacientes que padecen este mal no siempre pueden obtener un trasplante.

De acuerdo con el ISSSTE, de 2015 a la fecha, aumentaron 170% los trasplantes renales realizados y en 300% la donación de órganos, pero con todo, aún no es suficiente para atender a todos los pacientes con insuficiencia renal del país.

El Instituto explicó que esta enfermedad es la segunda que más cuesta atender en el sector salud, después de la diabetes, y es equiparable a los gastos por cáncer. En 2015, destacó, se invirtieron 4 mil 500 millones de pesos en la atención de pacientes con insuficiencia renal crónica, la cual incluye terapias de sustitución renal e internamientos.

Por su parte, Cedillo Sánchez precisó que, actualmente, 600 pacientes de este instituto con ese padecimiento están en lista de espera para obtener un riñón y 11 mil reciben diálisis peritoneal y hemodiálisis.

Con información de Excélsior