Un México lastimado pide empleo y justicia a López Obrador

Ahora que ganó la elección presidencial, López Obrador tiene mucho que hacer en México y las demandas de ayuda de sus seguidores le llegan por montones.

Ciudad de México.- Después de tres candidaturas, doce años de campaña y de jactarse de ser el único candidato que ha recorrido el territorio nacional en su totalidad, López Obrador se ha convertido en el político más popular de la historia moderna de México y el más solicitado por la clase menos favorecida del país.

“Un Tsunami”, llamaron los analistas políticos en México a la aplastante victoria que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logró en las urnas el 1 de julio, ganando los comicios con más del 30 por ciento de diferencia sobre su rival más cercano.

Ahora, el político tabasqueño tiene un gran compromiso con el electorado que apostó por su proyecto y deberá cumplir sus promesas de acabar con la arraigada corrupción, la inseguridad y cortar los sueldos de los de arriba para mejorar la condición económica de los de abajo.

A una semana de saber que López Obrador es el virtual presidente electo en México, las solicitudes de empleo, ayuda económica, y clamores por justicia; llegan a diario a la casa de transición del tabasqueño ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México.

“Yo aspiro, y se lo pido a Dios, que me den una audiencia para ver si él me puede ayudar a recuperar mis ahorros (…) porque la verdad es que me estoy muriendo de hambre”, dijo una ciudadana de 58 años citada por Reuters.

Te recomendamos: Qué ganas de estar equivocado [OPINIÓN]

“Lo que quiero es un trabajo formal, es poder hablar con el licenciado Obrador o con alguna persona que nos pueda atender para poder pedirle, sugerirle, que nos dé esa oportunidad para poder trabajar”, dijo un joven de 26 años a la misma fuente.

AMLO, que gobernará el país del 2018 al 2024, ha incrementado su popularidad fuertemente en los últimos días; sin embargo, se enfrenta a la realidad de un México que demanda resultados y soluciones inmediatas, un México lastimado y sumergido en la necesidad de una realidad distinta a su día a día.

Obrador ha insistido que desde el primer día de su gobierno habrá cero tolerancia a la corrupción e impulsará un gobierno austero; pero, los resultados tangibles de lo que él llama “la cuarta transformación de México” no se verán hasta al menos la mitad de su sexenio ¿Estarán dispuestos a esperar?

Si tuvieras al virtual presidente electo enfrente ¿qué le pedirías?

Síguenos en Facebook – Twitter – Telegram