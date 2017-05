Un video muestra el momento en que una avioneta aterriza de emergencia en una autopista

Seattle, Estados Unidos .-En una transitada autopista de la ciudad de Mukilteo, Seattle, en Estados Unidos, se grabó un video que muestra el intento de una avioneta por aterrizar de emergencia, en la grabación se aprecia a la aeronave derribando varios postes así como golpeando un par de semáforos.

Las autoridades locales informaron que el suceso ocurrió el pasado 2 de mayo, cuando la nave despegó del aeropuerto de Paine, ubicado al norte de Seattle, a los pocos minutos de vuelo el piloto reportó que el único motor de la aeronave sufrió un desperfecto, por lo que intentaría un aterrizaje de emergencia.

El descenso lo realizó en uno de los carriles de la autopista, pero en el video se aprecia que al estar cerca de la tierra una ala del avión roza un cable de luz y debido a ello la nave comienza a tirar combustible.

“Esto generó una bola de fuego que afectó a algunos vehículos, pero evitó que el avión explotara al estrellarse contra el suelo”, detalló la policía de Mukilteo.

Several vehicles damaged, traffic on SR525 north and south blocked at HPB SW pic.twitter.com/wHnvo6VAxR

— Mukilteo Police Dept (@MukilteoPolice) 2 de mayo de 2017