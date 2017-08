Productores se encuentran negociando para traer de vuelta la serie televisiva Hannibal

A pesar de que la serie televisiva fue aclamada por la crítica y seguidores relacionados a las novelas de Thomas Harris, no obtuvo un gran número de espectadores, pues después del lanzamiento de la primera temporada, los ratings comenzaron a descender; razón por la que la NBC tuvo que cancelar la serie después de haya concluido la tercera temporada.

No obstante, después de dos años que se lanzó la última temporada, se acaba de confirmar que Bryan Fuller (creador de la serie televisiva) se encuentra negociando con la cadena para traer de vuelta la serie de thriller psicológico.

A través de su cuenta de Twitter, el creador Fuller indicó que “las negociaciones no podían comenzar hasta después de dos años que se lanzó al aire el último episodio de la tercera temporada. Martha De Laurentiis (productora de la serie) ha comenzado a negociar. Esto toma tiempo”, señaló en su publicación de Twitter.

Conversations couldn't start until 2 years after the final airing of season 3. @neoprod has started those conversations. This takes time.

— Bryan Fuller (@BryanFuller) August 9, 2017