“Tiene los genes de Maduro y Chávez”, arremete Fox contra Obrador

El fin de semana, el líder de Morena pidió a Fox que se preparará “psicológicamente” porque de llegar a la presidencia le retirara la pensión que recibe.

El expresidente de México, Vicente Fox, volvió a enfrascarse con Andrés Manuel López Obrador en una discusión vía redes sociales.

Desde hace varios meses, Fox ha asegurado que uno de sus principales propósitos es evitar que el líder de Morena se convierta en el próximo presidente de México. Ha insistido en que el político tabasqueño es el “mayor peligro para México” y ha advertido que de sentarse en la silla presidencial llevaría al país “al despeñadero”.

Te puede interesar: Fox llama “engañabobos” a AMLO por criticar a hijo de Marta Sahagún

.@lopezobrador_ ¿A quién quieres engañar? El de las mañas es otro ¿Cómo has logrado estar en "campaña" por más de 10 años? No mereces México — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 20, 2017

Desde hace varias semanas, el expresidente panista ha comparado a Obrador con el presidente venezolano Nicolás Maduro y con su antecesor, el difunto, Hugo Chávez.

“El señor lopitos tiene en los genes exactamente lo que llevan Maduro y Chávez, así que ¡aguas, despierta México!”, aseguró Fox durante la presentación de la cuarta edición del foro de negocios CITEK, organizado por el Centro Fox, destaca la CNN.

“Espero que el pueblo de México sea muy sensato como siempre ha sido. La ciudadanía ya sabe distinguir entre demagogos y falsos profetas, mentirosos, populistas”, aseguró Fox sobre los comicios del próximo año, a pesar de que varias encuestas han mostrado que Obrador encabeza las preferencias de los ciudadanos.

AMLO amenaza a Fox

Los ataques entre AMLO y Fox iniciaron hace meses, pero arreciaron en las últimas semanas. El fin de semana, por ejemplo, el líder de Morena pidió a Fox que se preparará “psicológicamente” porque de llegar a la presidencia le retirara la pensión que recibe.

“Fox anda muy sácale punta, diciendo que no va a permitir el cambio, que va a utilizar todas sus mañas para evitar que haya un cambio, porque no va a permitir el cambio, que se tranquilice, que se serene, que mejor se vaya preparando psicológicamente, porque ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales”, aseguró el líder izquierdista durante un acto de campaña en Amealco, Querétaro.

Según rescata Proceso, el dos veces aspirante a la presidencia de México aseguró que los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Vicente Fox tienen pensiones millonarias, pero su partido pretende eliminar lo que calificó como millonarias prestaciones que podrán ser utilizados en proyectos sociales y temas de infraestructura urgentes para el país.