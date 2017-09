El riesgo de publicar fotografías de tus hijos en las redes sociales

Las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, han sido la herramienta principal para compartir y publicar todo tipo de contenido relacionado en estilo de vida, alimentos, asuntos personales, hobbies, etcétera.

Al igual que los jóvenes, los padres también han utilizado las redes sociales para compartir el amor que tienen con sus hijos, sin embargo, se debe de tener cuidado cuando se publican fotografías de sus niños ya que cualquier persona puede tener acceso a las fotografías e imágenes de sus hijos, si no se utiliza con el debido uso las políticas de privacidad.

El doctor Bahareh Keith, pediatra de la Universidad de Salud de Florida apuntó que ciertas páginas maliciosas pueden tener acceso a las fotografías y utilizarlo para sus propios méritos: “La información que se encuentra en la red puede ser mal utilizado por predadores como pederastas y sitios de pornografía”, reporta el doctor al medio LiveScience.

De acuerdo con la doctora Kirsty Goodwin, autora del libro “Raising Your Child in a Digital World” apunta que el “50% de las imágenes que se comparten en sitios pedófilos salen de los sitios de las redes sociales de los padres. No tenemos control total del destino de las fotos de nuestros hijos cuando las compartimos online”, reporta The Huffington Post.

Comúnmente, los padres publican fotografías de sus hijos cuando acaban de nacer o cuando acaban de llegar a cierta etapa (graduación, 15 años, matrimonio, cumpleaños, buenas calificaciones, etcétera). No obstante, lo recomendable antes de publicar una imagen del hijo(a) es pedir autorización de sus propios hijos.

Es mejor preguntar al chamaco lo que siente cuando se publica imágenes suyas en la red. Si la persona accede en publicar en la red cierta fotografía, se recomienda que se haga de forma anónima, para mayor seguridad tanto para el usuario como para el chaval. Asimismo, también se puede modificar el modo en que una persona puede ver la fotografía en Facebook. Por ejemplo, se puede modificar para que solo los amigos del usuario puedan ver las fotografía que ha publicado.

Se debe todavía tener mucho más cuidado cuando se publica la ubicación en donde se tomó la fotografía. De acuerdo con LiveScience, es recomendable mejor no compartir la ubicación de dicha publicación, ni mucho menos compartir imágenes en donde estén parcial o completamente desnudos.

“Como padre, realmente tienes que pensar qué mensaje estás enviando a tu hijo cuando subes una foto de él a las redes sociales. En las redes sociales existe la idea de las marcas. En la actualidad todas las personas son una marca, incluso los niños. Son la marca futura. Así es que tienes que ser muy cuidadoso y proteger esa marca y las imágenes que estás poniendo allí”, apuntó la doctora Goodwin al medio HuffPost.

Siempre se debe de tener cuidado cuando se publica una fotografía de un menor de edad, ya que siempre existen sitios, portales o personas que pueden aprovechar para hacer mal uso de la imagen.