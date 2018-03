Trump pide pena de muerte para traficantes de opiáceos en EU

Durante un discurso pronunciado en el estado de Nuevo Hampshire, Trump vinculó el problema de la adicción a los opiáceos, que deja en promedio 116 muertes diarias en Estados Unidos, con la inmigración ilegal.

Ante la llamada epidemia de adicción a los analgésicos opiáceos que se vive en Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que promoverá nuevas medidas para hacer frente a este mal, que cada año causa miles de muertes en el país norteamericano.

Entre las medidas que el presidente republicano busca promover se encuentra recrudecer las sentencias a los narcotraficantes, así como la imposición de la pena de muerte a quienes sean encontrados culpables de tráfico ilegal de estas sustancias.

Te puede interesar: Emergencia nacional en EUA por epidemia de heroína

Durante un discurso pronunciado en el estado de Nuevo Hampshire, Trump vinculó el problema de la adicción a los opiáceos, que deja en promedio 116 muertes diarias en Estados Unidos, con la inmigración ilegal, particularmente con la política de las “ciudades santuario” que, aseguró, no están destinando recursos a perseguir indocumentados.

“El 90 % de la heroína en nuestro país viene de la frontera sur, y llegará un momento en el que los demócratas estarán de acuerdo con nosotros y construiremos un muro para mantener fuera las malditas drogas”, aseguró el mandatario en un duro discurso en el que también acusó a la oposición demócrata de no querer brindar una solución al problema de los llamados “dreamers”, beneficiarios del programa DACA, que ha sido desmantelado por la presente administración federal.

“(Los demócratas) no quieren actuar en DACA, porque no les importa, pero están tratando de atar el muro a DACA y DACA al muro, y quieren guardarse DACA para la campaña. Eso me parece bien, pero las dos cosas deberían aprobarse. Ellos no quieren que se apruebe. Nosotros también lo convertiremos en parte de la campaña y ganaremos, porque vamos a ganar en estos temas”, aseguró.

Trump también anunció que el Congreso va a gastar 6,000 millones de dólares en un nuevo fondo para la lucha en contra del consumo ilegal de opiáceos en Estados Unidos.

Con información de República