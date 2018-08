The CIU presenta las cifras del primer semestre del 2018 en el sector de Telecomunicaciones

Durante el primer semestre del 2018 el sector de Telecomunicaciones mantuvo su avance que le permitió crecer 5.6 veces más que el PIB nacional reveló The CIU.

Cuidad de México .- El Mercado de las Telecomunicaciones en México ha presentado un crecimiento ascendentes desde la reforma del sector promulgada en el 2014, y durante el primer trimestre del 2018 ha presentado resultados positivos por lo que se espera que cierre el año con un avance del 5.1 por ciento, reveló The Competitive Intelligence Unit (CIU) durante la presentación del Trimestral del Mercado de Telecomunicaciones 2T – 2018.

Durante la ponencia Ernesto Piedras, Director General de The CIU, señaló que en los primeros seis meses del año se constató el aumentó del intereses por los consumidores mexicanos acerca del mercado de smartphones así como el de la Televisión restringida.

En relación con el segmento de móviles, en el país se registró un crecimiento en los suscriptores en lineas de prepago y en este caso la empresa AT&T consiguió aumentar un 25.3 por ciento su número de usuarios.

Las cifras del sector móvil señalan que en el segundo trimestre del 2018 se obtuvieron 70, 562 millones de pesos en ingresos, lo que equivale a un crecimiento anual de 11.2 por ciento.

De igual forma detalló que en el país ya se cuenta con 118 millones de líneas, de las cuales 102 millones son usadas con alguno de los diferentes modelos de smartphone que hay en el mercado. Lo que confirma que el consumidor mexicano tiene una fascinación por estos dispositivos móviles, debido a lo cual las empresas han comenzado a cambiar su estrategia comercial de estos dispositivos, puesto que hace 15 años este tipo de equipos contaba con el subsidio de las empresas de Telecom para su venta, cuestión que ha cambiado en los últimos años.

De acuerdo con el reporte, compartido por The CIU, las compañías asiáticas de Samsung y LG son las que tiene una mayor presencia en el mercado mexicano ya que el 34.4 por ciento de los smartphones del país forman parte del catalogo de la primera y el 13.3 por ciento son modelos de la segunda. En tercer lugar se encuentran los iPhone de Apple, con un 11.9 por ciento y completando los primeros cuatro puestos se localiza Motorola con un 9.7 por ciento.

Televisión de paga o restringida

En cuando al segmento de televisión de paga The CIU indicó que durante este 2018 tiene una baja del 5.1 por ciento en su número de suscriptores en TV satélite, pero tuvo un aumento del 11.6 por ciento en los los servicios de TV de cable y del 12.2 por ciento en plataformas Over The Top (OTT), como lo son Netflix y Claro Video.

En cuanto ingresos en estos dos primeros trimestres del año la TV y audios restringidos acumulan 57.5 millones de pesos lo que indica que el crecimiento del telecomunicaciones móviles supero al segmento de televisión de paga.