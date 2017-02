Lo prometido es deuda: Las promesas cumplidas por Trump a 15 días en el poder

El presidente Donald Trump inició su mandato el pasado 20 de enero con los ojos puestos en la mira del cumplimiento de sus promesas de campaña y, bien o mal, esto es lo que ha hecho en los primeros 15 días de gobierno.

Podemos acusar al actual Presidente Trump de varios actos que repercuten directamente en la estabilidad económica y política de varios países del mundo. Sin embargo, hasta el momento no lo podemos calificar como mentiroso; pues sus promesas de campaña hasta este momento, han sido en su mayoría cumplidas.

A dos semanas de que Trump se convirtiera en Presidente de los Estados Unidos, el mundo ha visto actuar al magnate de forma visceral y sin nociones de política exterior o diplomacia. En este breve periodo ha firmado diversas órdenes ejecutivas, en las cuales da la impresión de que hablaba enserio durante su campaña.

En un tono arrogante y con ciertos aires de megalomanía, Donald Trump habló de la creación de un muro entre la frontera de México y Estados Unidos; a su vez, advirtió que deportaría a más de 11 millones de ilegales y que prohibiría la entrada a su país de ciudadanos de medio oriente, entre otras promesas que parecían descabelladas.

Lo cierto es que de manera insólita, el actual presidente del país vecino ha cumplido más promesas en un tiempo record que muchos de sus predecesores en la Casa Blanca. Ejemplo de lo anterior, fue la decisión de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el cual está conformado por 12 países, que en conjunto suman el 40% de la economía del mundo.

También lo hemos visto firmar de manera apresurada e inconsciente de las consecuencias, la orden que decreta la construcción del muro fronterizo. Esta decisión ha creado tensión en la relación diplomática entre México y Estados Unidos, al grado de la cancelación de una visita de Estado por parte del mandatario mexicano.

A su vez, Trump causo polémica y desato protestas a nivel mundial por haber anunciado una prohibición que impide el acceso a territorio estadounidense a ciudadanos de 7 países musulmanes catalogados como cunas de terrorismo, dejando a la deriva a un sinfín de refugiados que buscan un mejor estilo de vida.

Pero entre las promesas cumplidas de Trump, también existen decretos que afectan la política interna; como la decisión de retomar el proyecto de construcción de oleoducto Keystone XL, el cual afecta la imagen del país en términos ambientales. A su vez, Donald Trump nomino al juez Neil Gorsuch para ocupar el peldaño vacío en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Lo anterior no significa que todo este perdido, pues aunque Trump ha dado los primeros pasos para llevar a cabo las reformas necesarias para llegar a sus objetivos, recordemos que Obama firmo órdenes ejecutivas que jamás se llegaron a concretar. Al mismo tiempo, Trump ha admitido que aún no sabe cómo se llevará a cabo la construcción del muro. Es de tal forma que aunque el panorama es algo incierto, aún queda la posibilidad de que el congreso de aquel país no le brinde el apoyo esperado.