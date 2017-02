Mujeres anuncian huelga general contra Donald Trump: reclaman políticas xenofóbicas

Estados Unidos – Son muchos los sectores de la sociedad que se han pronunciado en contra del gobierno de Trump; pero sin duda, sus políticas xenofóbicas y sus comentarios en contra de las mujeres han enfurecido a organizaciones féminas a tal grado de pretender organizar una huelga general para protestar por el actuar del Presidente de los Estados Unidos.

Desde que comenzó el mandato de Trump, mujeres estadounidenses se reunieron para llevar a cabo la Marcha de las Mujeres en la ciudad de Washington; suceso que tuvo lugar el día siguiente a la toma de protesta del actual presidente. Debido a la alta asistencia de mujeres a marchar en varias ciudades de Estados Unidos, e inclusive de diversas partes del mundo, las organizadoras se comprometieron a consolidar un movimiento.

Al parecer las organizadoras de la Marcha de las Mujeres hablaban enserio, pues mediante su cuenta de twitter compartieron una imagen que llamaba a una huelga general de las trabajadoras de Estados Unidos, dejando por un día sin mujeres a nuestro vecino del norte.

Aunque la fecha de la supuesta huelga general de mujeres no ha sido establecida, no es para nada difícil dimensionar las consecuencias económicas, políticas y sociales que tendría esta protesta.

En un comunicado de prensa las representantes de la Marcha de las Mujeres se pronunciaron de la siguiente manera. “En un momento en que nuestros principios fundamentales de libertad e igualdad están bajo amenaza, la Marcha de las Mujeres está comprometida a participar en acciones que afirmativamente construyan comunidad, fortalezcan las relaciones y apoyen a las empresas locales, a las mujeres y a las minorías”. Una muestra de la inestabilidad social que se agrava día tras día ante la actitud narcisista del Presidente Trump.

La fecha de la huelga general de mujeres contra las políticas de Donald Trump está por confirmarse.

The will of the people will stand. pic.twitter.com/SKJCRLhRKn

— Women’s March (@womensmarch) 6 de febrero de 2017