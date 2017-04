La policía londinense dio a conocer que un hombre de unos 27 años, vestido de negro y de barba poblado, ha sido acusado de “preparar actos de terrorismo”

La unidad antiterrorismo de Scotland Yard confirmó este jueves que detuvo a un sospechoso armado con varios cuchillos en las cercanías del Parlamento británico, en lo que las autoridades piensan que se trata de un evento relacionado con el terrorismo.

De acuerdo con El País, la policía londinense dio a conocer que un hombre de unos 27 años, vestido de negro y de barba poblado, ha sido acusado de “preparar e instigar actos de terrorismo”.

Man arrested in Whitehall on suspicion possession of an offensive weapon and terror offence https://t.co/1SzV67CPo3 pic.twitter.com/ZXS5Cytggy

El hombre detenido portaba tres cuchillos y caminaba por la calle de Whitehall, que lleva a la plaza del Parlamento, además de ser la sede de varios ministerios y estar cerca de Downing Street, la calle que alberga la residencia de la primera ministra, Theresa May.

Officers are on the scene at Whitehall #Westminster. More info as we get it

