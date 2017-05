Accidente paraliza Times Square: hay varios heridos (Vídeo)

Un automóvil arrolló a varias personas en una concurrida zona de Times Square, en la zona turística de Manhattan. Hay hasta 13 heridos y al menos un muerto.

Un automóvil que avanzaba este jueves a exceso de velocidad arrolló a varios peatones en una calle de Times Square, en Nueva York, causando la muerte de al menos una persona, reportaron medios locales.

Aunque hasta el momento se desconocen los detalles del accidente, testigos relataron que al menos 13 personas están siendo atendidas en las calles por heridas, luego de que el auto se impactará en el sector turístico de Manhattan.

De acuerdo con el portal noticioso RT, el Departamento de Policía de Nueva York cerró el área, y usuarios de redes sociales han compartido cientos de fotos y vídeos sobre el suceso. Hasta el momento no se ha revelado si las autoridades ya cuentan con información sobre el conductor del automóvil.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr

— gb (@gb__) May 18, 2017