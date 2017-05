Guillermo reveló que su gran pasión es volar y relató que inició sus primeros vuelos de incógnito cuando era príncipe heredero y siguió haciéndolo como rey a partir del 2013.

El rey Guillermo de Holanda reveló que lleva 21 años piloteando de incógnito vuelos de pasajeros de la aerolínea holandesa KLM.

En una entrevista publicada este miércoles por el diario holandés “De Telegraaf”, el propio Guillermo reveló que su gran pasión es volar y relató que inició sus primeros vuelos de incógnito cuando era príncipe heredero y desde 2013 como monarca de dicho país.

'This is your Royal Highness speaking' pic.twitter.com/koDBlHWqa8

— Royal Dutch Airlines (@KLM) May 17, 2017