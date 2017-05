Los estudiantes abandonaron el estadio universitario como forma de protesta en contra de la postura de Pence sobre los derechos de la comunidad LGBT.

Un grupo de más de 100 estudiantes de la Universidad de Notre Dame abandonaron en silencio su ceremonia de graduación cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, cuando el funcionario subió al escenario para dar un discurso.

De acuerdo con el diario Excélsior, Mike Pence, exgobernador de Indiana, había sido invitado como orador después que estudiantes y familiares de Notre Dame, luego de que los estudiantes y familiares protestaran ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump fuera convocado para convertiré en el séptimo presidente de Estados Unidos que dirige el discurso para graduados.

Pence se presentó este domingo en la Universidad y ante cientos de alumnos habló brevemente sobre el presidente Trump y elogió un discurso del presidente realizado ante líderes de 50 naciones árabes y musulmanas a inicios del día en Arabia Saudita.

Al respecto, el vicepresidente recordó que Trump “se manifestó en contra de la persecución religiosa de todas las personas y todas las creencias, y respecto al escenario mundial condenó, en sus palabras, el asesinato de musulmanes inocentes, la opresión de las mujeres, la persecución de judíos y la matanza de cristianos“.

