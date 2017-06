La de este martes fue la primera visita de Obama a Canadá desde que dejó sus responsabilidades al frente de la Casa Blanca en enero pasado.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunieron el día de ayer en un restaurante de Montreal en un encuentro en el que discutieron sobre formas de motivar a los jóvenes a trabajar en sus comunidades.

De acuerdo con La Prensa, el expresidente Obama arribó este martes a la ciudad canadiense para dar un discurso en la Cámara de Comercio, en donde criticó al gobierno de Donald Trump por abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks @BarackObama for your visit & insights tonight in my hometown. pic.twitter.com/EwJXPEkN3w

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 7, 2017