La cadena de noticias Al Jazeera reporta que esta bajo un ataque cibernético

Doha, Qatar .- Como consecuencia de un ataque cibernético la cadena de televisión Al Jazeera informó que parte de sus plataformas de comunicación se encuentran en parte inhabilitadas debido a un ataque cibernético, el cual se da en el contexto de la crisis diplomática que sufre Qatar, país del medio oriente donde se localizan las oficinas centrales de la televisora, y que ha sido acusada por 7 naciones árabes de apoyar a grupos terroristas como Al Qaeda y El Estado Islámico.

A través de su cuenta oficial de Twitter la cadena de televisión catarí indicó que desde tempranas horas del jueves, 8 de junio, se encuentra luchando contra un vasto ciberataque, que tenía como objetivo todos sus sistemas de comunicación.

BREAKING: Al Jazeera Media Network under cyber attack on all systems, websites & social media platforms. More soon: https://t.co/9o3ihGGVjD pic.twitter.com/ZlBBEpTDf6

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 8 de junio de 2017