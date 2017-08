“Hablar con Corea del Norte no es la solución”, amaga Donald Trump

Corea del Norte sigue acumulando sanciones internacionales en un intento por frenar la capacidad para financiar su programa armamentista.

Corea del Norte realizó su cuarta prueba de misiles en cuatro día, en lo que muchos han leído como un nuevo desafío al gobierno de los Estados Unidos y una reafirmación de que no piensan detener su programa de armas nucleares.

Este martes, Japón y EU solicitaron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, luego de que el régimen de Pyongyang lanzó un misil sobre la isla japonesa de Hokkaido.

Cabe destacar que Corea del Norte ha disparado 21 misiles durante 14 pruebas desde febrero de este año, y ha advertido que sigue perfeccionando su tecnología en cada lanzamiento. La reunión de este martes tratará de delinear nuevas directrices para obligar a Pongyang a disminuir su escalada armamentista, sin embargo, hasta el momento no es muy claro si la ONU tiene elementos para esto.

Corea del Norte sigue acumulando sanciones internacionales en un intento por frenar la capacidad para obtener dinero del extranjero, capital que se sabe ayuda a financiar su programa armamentista.

A pesar de las sanciones, el régimen continúa realizando este tipo de pruebas y ha desafiado a la comunidad internacional al asegurar que su programa de armas continuará creciendo en un esfuerzo “legítimo” de defenderse de las presiones de Estados Unidos.

En las últimas semanas, Washington ha indicado que busca un arreglo diplomático de sus diferencias con Corea del Norte, sin embargo, el presidente Donald Trump ha indicado que una operación militar puede ser una opción.

Estados Unidos ha indicado que no busca el cambio del régimen de Kim Jong-un, sino el alto al programa militar y nuclear del país asiático. Por su parte, Corea del Norte ha indicado que necesita desarrollar este programa para defenderse de una eventual invasión estadounidense.

Esta situación ha llevado a que el presidente estadounidense afirmara en sus redes sociales que hablar con Corea del Norte “no es la solución”.

El lunes, Trump, aseguró que no permitiría que Pyongyang desarrollara misiles nucleares con capacidad para golpear el territorio norteamericano, por lo que “todas las opciones están sobre la mesa”, ante la crisis diplomática entre ambas naciones.

“Estados Unidos ha estado desde hace 25 años hablando con Corea del Norte y pagándoles dinero por medio del chantaje. Hablar no es la solución!”, escribió Trump el día de hoy en su cuenta de Twitter.

