No todo es Texas; tragedias por inundaciones impactan otras partes del mundo

Texas no es el único lugar del planeta que se enfrenta a inundaciones. En varias partes del mundo, miles de personas enfrentan emergencias y desastres similares que amenazan a cientos de familias.

El paso del huracán Harvey por Texas ha dejado una devastación parecida (algunas la consideran incluso mayor) a la que dejó el huracán Katrina en 2005 en Nueva Orleans.

Harvey se estacionó en Texas durante casi una semana, lo que provocó inundaciones catastróficas y la destrucción casi total de varias zonas texanas. Además de los daños materiales, en la región han muerto más de 20 personas y miles de ciudadanos han sido afectados.

#EEUU | Ascienden a 47 los muertos a causa del paso del huracán #Harvey por Texas. Imágenes de una carretera antes y durante el huracán. pic.twitter.com/1uY8chagwY — Met Uy Estacion bcp (@Estacion_bcp) September 1, 2017

La devastación se ha extendido también a Luisiana, en donde Harvey ha dejado millones de dólares en daños y varias partes de la entidad sumergida. Harvey es considerado ya la tormenta más poderosa que ha golpeado a Estados Unidos en más de una década, lo que ha provocado la atención del mundo.

Necesitamos políticos valientes que se involucren y no ignoren a los animales víctimas de catástrofes como la del #Harvey ▶️ @PlayGrounder pic.twitter.com/rQmBH08alN — PACMA (@PartidoPACMA) September 1, 2017

Sin embargo, Texas no es el único lugar del planeta que se enfrenta a inundaciones terribles. En varias partes del mundo, en estos momentos, miles de personas enfrentan emergencias y desastres similares que amenazan a cientos de familias.

El huracán #Harvey le recuerda al mundo el poder de las fuerzas climáticas y le reafirma la presencia del cambio climático. pic.twitter.com/U9QzJ8KehX — Camilo Prieto (@CamiloPrietoVal) September 1, 2017

México

En Baja California Sur, la tormenta tropical “Lidia” ha dejado decenas de colonias incomunicadas, derrumbes e inundaciones, además de que se reportan varias personas sin localizar.

Urgente. Edificios de Chulavista en Cabo San Lucas, BCS, colapsados. Severos daños en Los Cabos por tormenta tropical #Lidia. pic.twitter.com/22RKQbMeyy — MetMEX (@metmex) September 1, 2017

Tan sólo en Los Cabos se han registrado 670 milímetros de agua en las últimas 24 horas, según datos de la Comisión Nacional del Agua, lo que ha provocado que unas 2 mil personas hayan sido resguardadas en los albergues que se han instalado en la entidad.

Tormenta tropical Lidia muy cerca de Cabo San Lucas, Baja California Sur. lluvia aumulada ya supera los 100mm. Peligroso hacer lo del video. pic.twitter.com/hlYoS6tpSa — MetMEX (@metmex) August 31, 2017

Por el momento, Lidia avanza hacia el noroeste y se encuentra a 5 kilómetros al oeste de Santa Fe, sus efectos alcanzan a La Paz, donde se reporta también el crecimiento de los arroyos que han dividido a la ciudad en varias partes.

En Asia

India, Bangladesh y Nepal se enfrentan ahora mismo a las peores inundaciones que se hayan registrado en Asia en años.

Que desastre https://t.co/mm8J9dQNwx — Vi Rodrigues Bik (@ViRodriguesBik) August 31, 2017

Hasta el momento, las lluvias han dejado más de 1,200 personas muertas y se estima que millones han tenido que abandonar sus hogares.

De acuerdo con Naciones Unidas, alrededor de 41 millones de personas han resultado afectadas por las inundaciones, aunque otras organizaciones humanitarias hablan de 16 millones de damnificados.

While the focus has been on Texas, monsoon flooding has claimed more than 1,200 lives across India, Bangladesh & Nepal.#Flood pic.twitter.com/FTf2Hzlh7a — Vanessa O'Hanlon (@VanessaOHanlon) August 30, 2017

Yemen

En Yemen, las lluvias e inundaciones ya provocaron la muerte de al menos 18 personas. Además de la emergencia natural, Yemen ha sido golpeado por los conflictos bélicos, y al momento se reportan decenas de desaparecidos en áreas en donde las inundaciones han alcanzado casi los cuatro metros de altura.

Flash flood in Yemen kills at least 15. “We haven't seen rainfall like this in 20 years.” https://t.co/ixROmCjJ5P pic.twitter.com/vzgAsVaQiU — Amel Ahmed (@amelscript) August 31, 2017

Sierra Leona

La situación no es mejor en Sierra Leona, en donde funcionarios han informado que las recientes inundaciones han provocado deslizamientos de tierra que puede haber causado la muerte de más de 1,000 personas.

Mass burials for Sierra Leone flood victims – https://t.co/Y9uOU18Bfh first mass burials of victims of Sierra Leo… pic.twitter.com/i9ETZOsrpC — #AYTA2017Season9 (@TushAwards) August 17, 2017

Hasta el momento se han confirmado 450 fallecimientos, pero los rescatistas tiene pocas esperanzas de encontrar con vida a las 600 personas desaparecidas.

Con información de The Huffington Post, El Universal y BBC.