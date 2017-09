Llegada del huracán Irma a la Florida: En VIVO

Después de dejar devastación en la costa norte de Cuba, Irma llega con fuerza a la Florida como huracán categoría 4 con vientos de hasta 215.6 kilómetros por hora.

Los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, la parte norte del ojo del huracán Irma alcanzó los Cayos de Florida, por lo que se recomienda a las personas no salir de sus hogares ni alejarse de los centros de refugios.

A pesar de que los meteorólogos estiman que Irma mantendrá su trayectoria con notorio debilitamiento, la fuerza del ciclón no deja de ser amenaza para Estados Unidos, por lo que los estados de Georgia y Louisiana.

Así es como se vive la llegada de Irma a Florida

“Thank God that did not land on our house!” Tree completely uprooted by #Irma‘s winds in Fort Lauderdale, FL https://t.co/AsdGDaPwqi pic.twitter.com/40hfvZYay3 — ABC News (@ABC) September 10, 2017

Ferocious winds swirl violently among buildings in mostly-evacuated Miami as Hurricane #Irma charges through Florida https://t.co/5Kz3EN1ESV pic.twitter.com/IEX8QVd2LR — ABC News (@ABC) September 10, 2017