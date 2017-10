El funcionario afirmó que en 12 meses de trabajo la PGR elaboró el nuevo diseño institucional para mejorar la procuración de justicia.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, presentó hoy su renuncia ante la Junta de Coordinación Política del Senado.

Previamente, Andrade publicó en su cuenta personal de la red social Twitter que las instituciones de gobierno deben ser más eficientes en la procuración de justicia, así como en el combate en los delitos electorales y corrupción, y es necesario implementar un nuevo servicio profesional de carrera, además de adelantar que abandonaría su puesto.

Hace un año, gracias al nombramiento del Presidente de la República y ratificación del Senado, me convertí en el 43º titular de @PGR_mx — Raul Cervantes (@RaulCervantesA) October 16, 2017

El funcionario, designado por el presidente Enrique Peña Nieto hace un año, afirmó que en 12 meses de trabajo la PGR elaboró el nuevo diseño institucional para mejorar la procuración de justicia, además de indicar que también “hemos armado varias investigaciones y vinculado a proceso a funcionarios que se sentían intocables”.

En ese sentido, y a fin de procesar este nuevo diseño institucional, en 10 días presentará, junto al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, a la Suprema Corte, al Gabinete de Seguridad, a la Conferencia Nacional de Procuradores, a la Academia y a la opinión pública las Conclusiones de la Consulta Nacional: “Construyamos Justicia”.

He decidido enviar al Presidente @EPN y al @senadomexicano mi renuncia irrevocable a @PGR_mx. Aquí mis razones: https://t.co/jGR1m73T2x — Raul Cervantes (@RaulCervantesA) October 16, 2017

Sobre su renuncia, Cervantes aseguró que “no se trata de personas, se trata de construir mejores instituciones”.

“Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes que permitieran mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México”, señaló.

El mensaje de Cervantes

En su cuenta de Twitter, el extitular de la PGR agradeció su nombramiento y aseguró que la dependencia y el constituyente no se equivocó al reformar la Ley crear la figura de una Fiscalía General de la República.

“El Constituyente NO se equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una Fiscalía autónoma. La Fiscalía General de la Nación es decisión correcta para que, con autonomía, fiscales o Ministerios Públicos decidan si procede o no ejercicio de acción penal. Sólo así se podrá brindar en nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”, escribió.

Finalmente, detalló que su renuncia permitirá aprobar, en breve, las leyes que el país, dijo, necesita y que han sido detenidas por algunos legisladores y políticos que aseguran busca convertirse en el nuevo Fiscal General de la Nación.

Con información de El Universal y El Financiero