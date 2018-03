Nuera de Donald Trump es hospitalizada después de abrir un sobre con polvo blanco

Nueva York, Estados Unidos .- La mañana de este 12 de febrero se reportó que Vanessa Trump, nuera del presidente Donald Trump, debió de ser hospitalizada después de presentar afectaciones como mareos y cansancio poco después de abrir un sobre que contenía polvo blanco y que tenia como destinatario final su esposo Donald Trump Jr.

De acuerdo con Notimex, la mujer no sufrió ninguna complicación, pero tras abrir la carta fue sometida a un proceso de “descontaminación” en el lugar de los hechos, el domicilio de su madre en Manhattan, poco después fue transportada al Centro Médico Weill Cornell a fin de ser evaluada.

Por su parte Carlos Nieves, portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, señaló que; “La sustancia llegó por correo e iba dirigida a Donald Trump Jr” y añadió que en total fueron tres las personas las hospitalizadas, aun cuando únicamente la nuera del presidente fue quien indicó que tenia malestares.

El lugar donde ocurrió el incidente sería el vecindario Sutton Place de Manhattan, cerca del East River. El departamento sería el hogar de la madre de Vanessa Trump. A través de su cuenta de Twitter, Trump Jr señaló que su esposa se encontraba bien y añadio; A”gradecido de que Vanessa y mis hijos estén a salvo e ilesos después de la situación increíblemente aterradora que ocurrió esta mañana. Es verdaderamente desagradable que ciertas personas opten por expresar sus puntos de vista con un comportamiento tan perturbador”.

Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior.

