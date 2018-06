Críticas de Trudeau costarán mucho dinero a Canadá, advierte Trump

Trump aseguró este martes que el primer ministro de Canadá “aprendió” de su error de criticarlo, mismo que, dijo, va a costarle mucho dinero a los canadienses.

A pesar de las duras declaraciones que ha hecho en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la cumbre del G7 en Quebec, ha sido “buena”.

No obstante, recalcó que las críticas hechas por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, le costarán mucho dinero a dicho país.

En rueda de prensa tras la cumbre de este martes con Kim Jong-un en Singapur, Trump se refirió a la disputa que mantuvo con Trudeau durante la cumbre de los 7 países más industrializados y consideró que tuvo “una buena reunión con el G7”.

Trump señaló también que el primer ministro de Canadá “aprendió” de su error de criticarlo, mismo que, dijo, va a costarle mucho dinero a los canadienses.

El enojo de Trump se desató este lunes, al final de la cumbre G7, cuando Trudeau calificó de “insultantes” los aranceles a las importaciones del aluminio y el acero impuestos por Estados Unidos, ante el poco avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“Los canadienses somos educados y razonables, pero no nos dejaremos apabullar”, aseguró Trudeau.

Desde Singapur, Trump aclaró que el primer ministro canadiense no se dio cuenta de que tiene televisores en el Air Force One, desde los cuales siguió la conferencia de prensa al final del G7.

La diatriba de Trump concluyó con una orden para que EU no firmara un texto conjunto que fue suscrito por el resto de las naciones que integran el G7.

“Sobre la base de las falsas declaraciones de Justin en su rueda de prensa, y el hecho de que Canadá está gravando con aranceles masivos a nuestros ganaderos, trabajadores y empresas, he instruido a nuestros representantes para que no apoyen el comunicado mientras miramos los aranceles sobre los automóviles que entran en el mercado estadounidense”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018