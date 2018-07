Lideres del mundo felicitan a AMLO por ganar la presidencia de México

Ciudad de México.- El 1 de julio México eligió nuevo presidente y los primeros resultados preliminares confirman las encuestas preferenciales y dan la victoria a Andrés Manuel López Obrador.

Sin tener los resultados definitivos, los números favorecen con amplia ventaja a López Obrador y, después de que sus contrincantes salieron a reconocer sus derrotas y felicitar al tabasqueño, líderes del mundo expresaron su felicitación al nuevo presidente de México.

El primero en reconocer a AMLO como nuevo presidente de México fue Evo Morales, el primer mandatario boliviano emitió un mensaje en su cuenta de Twitter en donde felicita al candidato de Morena por su “contundente victoria”.

Juan Manuel Santos de Colombia, también reconoció el triunfo de AMLO y expresó en un tuit su deseo de dar continuidad a la buena relación entre naciones.

Tal vez el mensaje más esperado fue el de Donald Trump que recurrió a su cuenta de Twitter para felicitar a Andrés Manuel López como el nuevo presidente de México y dio un respiro a los mercados al hacer votos por una mejor relación con su vecino del sur.

“Felicidades a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo Presidente de México. Espero con ansias trabajar con él. ¡Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a los Estados Unidos como a México!”

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018