Ocho niños ya fueron rescatados de la cueva tailandesa

Rescate de niños atrapados en Tailandia. La mente de estos buzos sólo está en lograr rescatar con vida a los niños y a su entrenador. Darán la vida en ello si es necesario. Si quieres saber más sobre esta historia, da clic en el link de nuestra Bio 👆 #Tailandia #fuerzatailandia #prayforthailand #thailand #thaicaverescue #news #noticias #thailand #cueva #tailandiarescate 🎥 Catheryne Sánchez @catherynes (Twitter)

