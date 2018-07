Estas son las razones por las que EU inició la llamada guerra comercial

Una de las razones por las que Estados Unidos se encuentra en una guerra comercial con China y muchos aliados es que algunas corporaciones multinacionales se mantienen al margen en lugar de expresar sus opiniones, señaló Suzanne Offerman, directora global de Soluciones para Comercio Internacional de Thomson Reuters

México .- La Directora recordó que recientemente, la administración del presidente Trump impuso aranceles sobre el acero y el aluminio según la Sección 232, y poco después de que finalizara la conferencia, impuso aranceles a las importaciones chinas según la Sección 301.

Las políticas comerciales de la administración “parecieron provocar la condena de la mayoría de los agentes del mercado. Esto es sorprendente”, condenó.

“Esta es la única vez que puedo recordar en 20 años de experiencia en el comercio internacional donde los profesionales en corporaciones multinacionales albergaban opiniones tan fuertes, pero no las compartirían oficialmente o no podrían compartirlas con la administración”, comentó.

Señaló que, para esclarecer mejor el hecho, citó a las empresas que “no compartirían” su opinión, pues podrían tener serías repercusiones como sucedió anteriormente, específicamente sobre las tarifas de las secciones 232 y 301, se podrían clasificar en tres categorías:

Las que temieron enemistarse con los partidarios de Trump

Las que temieron convertirse en el tema del próximo tweet presidencial

Las que temieron ser atacadas por gobiernos y clientes fuera de Estados Unidos

“Considere una situación en la que una marca estadounidense protesta formalmente los aranceles adicionales sobre productos que produce en China y vuelve a importar a Estados Unidos. El presidente Trump podría transmitir cómo esta marca “no apoya a los trabajadores estadounidenses” porque produce todo en China. Verdad o no, la marca probablemente se vería afectada negativamente”, dijo en un comunicado.

El daño a la marca no es la única consecuencia potencial de las críticas o el apoyo a las políticas comerciales del presidente Trump. También puede afectar la cadena de suministro de una empresa.

Resaltó que las empresas estadounidenses han estado sujetas a aranceles de represalia, y algunas han experimentado una desaceleración repentina en la frontera tras la exportación, simplemente porque envían productos de marca estadounidense fabricados en China.

“Las empresas no están dispuestas a arriesgarse”, dijo.

“He hablado informalmente con líderes del mercado que no están opinando sobre las tarifas porque necesitan realizar negocios en China y no quieren enfrentar los mismos desafíos que Ford Motor Co y otros que están enfrentando en las fronteras. Estos profesionales trabajan tanto en las trincheras diarias de la importación y la exportación, como en la configuración de las políticas para sus respectivas empresas. Están sentados en el banquillo viendo cómo la administración de los EU entra en una guerra comercial con sus socios comerciales, en lugar de dar consejos muy necesarios sobre por qué una guerra comercial no es buena para sus negocios específicos”, revela Offerman.

La guerra comercial también ha llevado a consecuencias imprevistas para las compañías multinacionales que no emitirán su opinión. Una consecuencia mencionada con mayor frecuencia entre profesionales del mercado fue el aumento de la carga laboral para los departamentos de comercio internacional. Ahora tienen la tarea de mantenerse al tanto de los cambios de tarifas e informar cómo estas tarifas afectarán las cadenas de suministro y el costo de los bienes.

Suzanne Offerman acotó que hay categorías de las compañías o asociaciones que no pueden dar una opinión a la administración, incluso si así lo desea. Estos actores se dividen, de manera general en:

Aquellas corporaciones multinacionales donde las unidades de negocios no entraron en un acuerdo sobre las tarifas

Las asociaciones comerciales que incluyen miembros que no entraron en un acuerdo sobre las tarifas.

“Considere el escenario de una compañía siderúrgica que tiene plantas en todo el mundo. Una unidad comercial puede querer las tarifas sobre el acero, mientras que otra unidad comercial puede no quererlas. O bien, una unidad comercial puede querer las tarifas de algunos productos de acero, pero no ciertos insumos. La siderúrgica no puede emitir una opinión porque existe una divergencia de opiniones dentro de su propia empresa”, dijo.

“Mi consejo para las corporaciones multinacionales que producen bienes en todo el mundo es que hablen, que brinden asesoramiento sobre una mejor forma para que la administración de EU ‘negocie un campo de juego nivelado en el comercio’, como mencionó un tweet del presidente Trump. Muestren a la administración cómo una tarifa específica afectará su negocio. Recuerden que Trump se ha reunido recientemente con todos, desde la estrella de reality shows Kim Kardashian, para liberar a Alice Marie Johnson de la prisión federal, hasta con al líder norcoreano Kim Jong-Un para la desnuclearización de la península de Corea. Él puede estar dispuesto a reunirse con ustedes, también, para hablar de comercio internacional”, finalizó.

