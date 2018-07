Aunque generalmente sólo duran unos minutos, los llamados tornados de fuego pueden llegar a ser muy peligrosos por la velocidad a la que puede moverse.

Parece una estampa bíblica: miles de hectáreas consumidas por las llamas, huracanes de fuego ardiendo de día y noche. El fuego arde en California desde el 23 de julio y los bomberos y rescatistas trabajan a marchas forzadas para consumirlo.

De acuerdo con medios locales, en el norte de California los incendios forestales que arden desde hace más de una semana ya han cobrado la vida de al menos seis personas y decenas de miles más se han visto obligadas a huir de sus hogares.

Entre las víctimas mortales de los incendios hay dos niños pequeños y su bisabuela. Sherry Bledsoe confirmó a medios estadounidenses que su abuela Melody Bledoe de 70 años y sus dos hijos pequeños, Emily Roberts y James Roberts, de cinco y cuatro años quedaron atrapados en su casa cuando se desataron los incendios.

