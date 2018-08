Estados Unidos.- Caos vial es el que se registra la mañana de este lunes 6 de agosto en la vía de San Francisco a Oakland después de que se registrara un tiroteo en el paso Bay Bridge por el cierre de dos de los cinco carriles hacia el este de la arteria.

De acuerdo al informe de la patrulla de caminos de California, el ataque se registró contra dos hombres que viajaban a bordo de una SUV en el puente Bay Bridge cuando un vehículo se detuvo y un individuo disparó directamente a los tripulantes.

(Mission, San Francisco) High Speed Chase With Shooting Suspect — The suspect abandoned his Mercedes-Benz near 16th Street & South Van Ness after the chase. He remains at large. Details here: https://t.co/CfqLjwbqBt pic.twitter.com/oMyeFFmBkk

— Citizen SF Bay Area (@CitizenApp_SF) 6 de agosto de 2018