Antes de morir, el senador solicitó que su funeral se llevara a cabo en la Catedral Nacional de Washington y que los expresidentes Barack Obama y George W. Bush pronunciaran discursos.

Fue unan rivalidad que ni siquiera la muerte pudo terminar. El senador John McCain falleció el 25 de agosto víctima en un agresivo cáncer cerebral que le fue diagnosticado el año pasado; al saber que el final se acercaba, decidió terminar su tratamiento y pasar sus últimos momentos rodeado de sus familiares.

Héroe de guerra, a McCain no le eran ajenos los conflictos por su particular visión de la política, incluso entre sus compañeros del Partido Republicano en el que militaba. De ahí que fuera del dominio público el distanciamiento que sostenía con el presidente Donald Trump.

Durante su campaña presidencial, Trump fue duramente criticado por asegurar que John McCain es un “héroe de guerra porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada”, además de llamarlo “bobo”.

McCain sirvió como piloto de la Armada durante la Guerra de Vietnam y fue capturado al ser derribado su avión y permaneció como prisionero de guerra durante más de cinco años.

No fue el único enfrentamiento que tuvieron ambos políticos, el tema de la migración, la forma obscena en que Trump se refería a las mujeres y el escándalo de la supuesta trama rusa fueron algunos de los temas que más los distanciaron.

Muchos pensaron que la repentina muerte de McCain pondría punto final al conflicto con la Donald Trump, pero estaban equivocados. Antes de morir, el senador solicitó que su funeral se llevara a cabo en la Catedral Nacional de Washington y que los expresidentes Barack Obama y George W. Bush pronunciaran discursos.

También fue expresamente claro en algo más: el presidente Donald Trump no sería invitado a su funeral.

Para los cercanos a la Casa Blanca, el último desdén del senador McCain no iba a pasar desapercibido por el presidente Trump.

Fuentes cercanas a Washington destacaron que luego de que se difundieran los últimos deseos del veterano de guerra, el presidente norteamericano se negó a emitir un comunicado oficial que la Casa Blanca había preparado para rendirle homenaje a McCain.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018