Empresa Ticketmaster es acusada de colaborar con revendores en los Estados Unidos

Una investigación encubierta reveló que Ticketmaster EE.UU. opera su propia red de estafas al permitir que revendedores adquieran altas cantidades de boletos para venderlos en sitios web alternos.

Ticketmaster asegura estar en contra de la reventa de boletos, incluso, en los términos y condiciones de su sitio web se establecen límites de entradas disponibles por comprador, y la compañía ha llegado a demandar a vendedores de boletos en línea cómo Prestige Entertainment por supuestamente usar software bot. Sin embargo, acusan de que Ticketmaster tiene sus propios métodos para revender boletos.

En una investigación encubierta, CBC y Toronto Star encontraron evidencia de que Ticketmaster ha estado operando su propio esquema de reventa. Ambas empresas de noticias enviaron periodistas que se hicieron pasar por revendedores a la conferencia de la industria Ticket Summit que se celebró en Las Vegas en julio. Ahí, ellos presuntamente contactaron a agentes de Ticketmaster y conocieron el plan de reventa de su compañía.

La estafa ve a los revendedores comprar una alta cantidad de boletos de Ticketmaster para luego revenderlos a un precio más alto en la plataforma secundaria de ventas de Ticketmaster, TradeDesk. En este sitio web, los vendedores aumentan exponencialmente los precios de los boletos y Ticketmaster obtiene ganancias no una, sino dos veces: primero en los honorarios de la venta inicial de boletos a los revendedores, y luego en las tarifas capturadas durante las transacciones de reventa más costosas realizadas en TradeDesk.

Según el informe, Ticketmaster no solo recluta a estos revendedores, sino que también hace la vista gorda a las acciones que violan los propios términos de servicio de la compañía. The Toronto Star dice que los revendedores no sufren consecuencias en lo que respecta al proceso de compra de boletos, e incluso pueden comprar más entradas del límite de venta establecido.

“Si identificamos incumplimientos de estos límites nos reservamos el derecho de cancelar dichos pedidos… El uso de medios automáticos para comprar boletos está estrictamente prohibido”, dicen los términos y condiciones generales de Ticketmaster.

Pero los revendedores de boletos que rompen esas reglas no tienen ninguna razón para preocuparse, aseguró un ejecutivo de ventas.

“No revisamos tu cuenta de Ticketmaster.com. No me importa lo que compres. No me importa”, dijo en ejecutivo de ventas de Trade Desk. “Hay una separación total entre Ticketmaster y nuestra división. Es iglesia y estado… No supervisamos eso en absoluto”.

En la conferencia, los investigadores encontraron que agentes de Trade Desk y Ticketmaster vendían un programa informático que le permite a sus revendedores comprar grandes cantidades de boletos para después revenderlos en otras plataformas. El agente aseguró conocer a una persona que cuenta con más de 200 cuentas Ticketmaster para comprar y revender entradas.

Esta no es la primera vez que Ticketmaster es criticado por supuestamente trabajar con revendedores. Cuando Prestige Entertainment fue demandado por Ticketmaster en octubre pasado, el corredor de boletos en línea respondió con contrademandas por su parte. Su argumento principal era que Ticketmaster era el culpable de intentar jugar con el sistema de compra de boletos.

“Sin embargo, TM (Ticketmaster) no menciona que, por información y creencia, muchos boletos para cada show de Hamilton en realidad nunca fueron puestos disponibles en la venta principal de boletos, sino que iban directamente al mercado de boletos secundarios para su reventa a precios significativamente más altos”, comentó Prestige Entertainment en un comunicado.

Ticketmaster niega acusaciones

En un comunicado publicado el jueves, Ticketmaster negó la existencia de dicho programa, y aseguró que se abrirá “una revisión interna de nuestras cuentas profesionales de revendedores y prácticas de los empleados para garantizar que todas las partes interesadas mantengan nuestras políticas”.

Es categóricamente falso que Ticketmaster tenga algún programa implementado para permitir a los revendedores adquirir grandes volúmenes de boletos a expensas de los consumidores. El Código de conducta del vendedor de Ticketmaster prohíbe específicamente a los revendedores comprar boletos que excedan el límite de boletos publicados para un evento. Además, nuestra política también prohíbe la creación de cuentas de usuario ficticias con el fin de eludir la detección del límite de boletos con el fin de acumular boletos destinados a la reventa. Una publicación reciente de CBC descubrió que un empleado de la división de reventa de Ticketmaster reconoció que algunos revendedores tienen hasta 200 cuentas de TradeDesk para este propósito (TradeDesk es la marca profesional de reventas de Ticketmaster que permite a los revendedores validar y distribuir boletos a múltiples mercados). No aprobamos las declaraciones hechas por el empleado ya que la conducta descrita viola claramente nuestros términos de servicio. La compañía ya había comenzado una revisión interna de nuestras cuentas de revendedores profesionales y prácticas de empleados para garantizar que todas las partes interesadas mantengan nuestras políticas. En el futuro, implementaremos medidas adicionales para monitorear proactivamente este tipo de actividad inapropiada.

No hay pruebas de que un programa de este tipo exista en México, aunque varios usuarios se han quejado en redes sociales de prácticas “sospechosas” en la venta de boletos para eventos de gran popularidad. Tal es el caso de la venta de boletos para Gorillaz, en donde los fans aseguraron que los boletos se agotaron en segundos y a los pocos minutos después ya estaban a la venta en la página StubHub, a precios que triplicaban o más su valor original.

Puedes ver el video de la investigación llevada a cabo por la CBC a continuación.

